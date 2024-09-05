Андрія Сибігу призначили новим главою МЗС України. Що про нього відомо
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Андрія Сибігу призначили новим главою МЗС України. Що про нього відомо

Андрія Сибігу призначили новим главою МЗС України. Що про нього відомо
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада 5 вересня призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Головні тези:

  • Андрій Сибіга - новий глава МЗС України, якого призначила Верховна Рада 5 вересня.
  • Сибіга почав свою діяльність у МЗС України у 1997 році.
  • Дипломат працював у посольствах України в Польщі та Туреччині, має досвід роботи у сфері європейської інтеграції.
  • Андрій Сибіга відповідав за зовнішню політику та стратегічне партнерство в Офісі президента України.

Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

Як повідомив нардеп Ярослава Железняк, за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

На засіданні 5 вересня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Себіга розпочав свою трудову діяльність у 1997 році на посаді другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

Працював у посольствах України в Польщі та Туреччині, а також обіймав посаду першого секретаря відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України.

З 2021 до 2024 року був заступником керівника Офісу президента України, відповідав за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства.

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