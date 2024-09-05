Андрія Сибігу призначили новим главою МЗС України. Що про нього відомо

Верховна Рада 5 вересня призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби

Як повідомив нардеп Ярослава Железняк, за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

На засіданні 5 вересня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Себіга розпочав свою трудову діяльність у 1997 році на посаді другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.

Працював у посольствах України в Польщі та Туреччині, а також обіймав посаду першого секретаря відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України.

З 2021 до 2024 року був заступником керівника Офісу президента України, відповідав за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства.