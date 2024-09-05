Андрія Сибігу призначили новим главою МЗС України. Що про нього відомо

Верховна Рада 5 вересня призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.
Головні тези:
- Андрій Сибіга - новий глава МЗС України, якого призначила Верховна Рада 5 вересня.
- Сибіга почав свою діяльність у МЗС України у 1997 році.
- Дипломат працював у посольствах України в Польщі та Туреччині, має досвід роботи у сфері європейської інтеграції.
- Андрій Сибіга відповідав за зовнішню політику та стратегічне партнерство в Офісі президента України.
Рада призначила нового главу МЗС замість Кулеби
Як повідомив нардеп Ярослава Железняк, за відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.
На засіданні 5 вересня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
Що відомо про Андрія Сибігу
Андрій Себіга розпочав свою трудову діяльність у 1997 році на посаді другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України.
Працював у посольствах України в Польщі та Туреччині, а також обіймав посаду першого секретаря відділу правового та гуманітарного співробітництва Управління європейської інтеграції МЗС України.
З 2021 до 2024 року був заступником керівника Офісу президента України, відповідав за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства.
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