Андрей Сибига был назначен новым главой МИД Украины. Что о нем известно
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Андрей Сибига был назначен новым главой МИД Украины. Что о нем известно

Андрей Сибига был назначен новым главой МИД Украины. Что о нем известно
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада назначила 5 сентября Министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел Украины, назначенным верховной радой 5 сентября.
  • Он начал свою карьеру в МИД Украины в 1997 году и имеет опыт работы в посольствах Украины в Польше и Турции.
  • С 2021 по 2024 год он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, ответственного за внешнюю политику и стратегическое партнерство.
  • Андрей Сибига заменил на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, уволенного с должности.

Совет назначил нового главу МИД вместо Кулебы

Как сообщил нардеп Ярослава Железняк, за соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.

На заседании 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.

Что известно об Андрее Сибиге

Андрей Себига начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.

Работал в посольствах Украины в Польше и Турции, занимал должность первого секретаря отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.

С 2021 по 2024 год был заместителем руководителя Офиса президента Украины, отвечал за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.

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