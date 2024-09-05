Андрей Сибига был назначен новым главой МИД Украины. Что о нем известно

Верховная Рада назначила 5 сентября Министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Андрей Сибига стал новым министром иностранных дел Украины, назначенным верховной радой 5 сентября.
- Он начал свою карьеру в МИД Украины в 1997 году и имеет опыт работы в посольствах Украины в Польше и Турции.
- С 2021 по 2024 год он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, ответственного за внешнюю политику и стратегическое партнерство.
- Андрей Сибига заменил на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, уволенного с должности.
Совет назначил нового главу МИД вместо Кулебы
Как сообщил нардеп Ярослава Железняк, за соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.
На заседании 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.
Что известно об Андрее Сибиге
Андрей Себига начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.
Работал в посольствах Украины в Польше и Турции, занимал должность первого секретаря отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.
С 2021 по 2024 год был заместителем руководителя Офиса президента Украины, отвечал за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.
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