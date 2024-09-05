Андрей Сибига был назначен новым главой МИД Украины. Что о нем известно

Верховная Рада назначила 5 сентября Министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.

Совет назначил нового главу МИД вместо Кулебы

Как сообщил нардеп Ярослава Железняк, за соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.

На заседании 5 сентября парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины.

Что известно об Андрее Сибиге

Андрей Себига начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.

Работал в посольствах Украины в Польше и Турции, занимал должность первого секретаря отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.

С 2021 по 2024 год был заместителем руководителя Офиса президента Украины, отвечал за вопросы внешней политики и развитие стратегического партнерства.