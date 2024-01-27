Ангола намагається розірвати партнерство з російською алмазною компанією
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Світ
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Ангола намагається розірвати партнерство з російською алмазною компанією

Алмази
Джерело:  Expansao

Ангола змушує найбільшу алмазну компанію Росії та світу Алроса вийти зі спільного бізнесу Sociedade de Catoca, якому належить четверта найбільша алмазна шахта світу. Нещодавно ЄС ввів санкції проти алмазної галузі РФ.

Ангола розриває контракт з алмазною компанією з РФ

Ангола хоче вигнати Росію зі спільного алмазовидобувного бізнесу. Через санкції, що були накладені на РФ постачальники й банки відмовляються працювати з їх компанією.

Про це повідомляє ангольське видання Expansão.

Ангола змушує найбільшу алмазну компанію Росії та світу Алроса вийти зі спільного бізнесу Sociedade de Catoca, якому належить четверта найбільша алмазна шахта світу.

Минулого тижня представники ангольської влади зустрічались з російськими колегами в Дубаї, для того, щоб розвʼязати питання виходу російського акціонера Алроса із Sociedade Mineira de Catoca, – пише видання.

Expansão повідомляє, що видобуток діамантів на шахті скоротився, а багато постачальників та банків відмовляються працювати з Catoca через зв'язки з росіянами.

Російській Алросі наразі належить 41% акцій. Ангольська сторона вимагає, щоб росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції.

Нові санкції проти РФ: що відомо

На початку січня Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева.

Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.

Раніше Європейський Союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ. До якого увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів:

  • було запроваджено імпортно-експортний контроль та обмеження,

  • обмеження ціни на нафту, залізо і сталь,

  • а також до списку внесли значну кількість додаткових фізичних і юридичних осіб.

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