Ангола пытается разорвать партнерство с российской алмазной компанией

Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира Алроса выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира. Недавно ЕС ввел санкции против алмазной отрасли РФ.
Ангола разрывает контракт с алмазной компанией из РФ
Ангола хочет изгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.
Об этом сообщает ангольское издание Expansão.
Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира “Алроса” выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.
Expansão сообщает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.
Российской Алроссе сейчас принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, россияне хотят компенсаций за инвестиции.
Новые санкции против РФ: что известно
В начале января Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.
Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.
Ранее Европейский Союз ввел в действие 12 пакет санкции против РФ. В которую вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов:
был введен импортно-экспортный контроль и ограничения,
ограничение цены на нефть, железо и сталь,
а также в список внесли большое количество дополнительных физических и юридических лиц.
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