Ангола пытается разорвать партнерство с российской алмазной компанией
Категория
Мир
Дата публикации

Ангола пытается разорвать партнерство с российской алмазной компанией

Алмазы
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Источник:  Expansao

Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира Алроса выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира. Недавно ЕС ввел санкции против алмазной отрасли РФ.

Ангола разрывает контракт с алмазной компанией из РФ

Ангола хочет изгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.

Об этом сообщает ангольское издание Expansão.

Ангола заставляет крупнейшую алмазную компанию России и мира “Алроса” выйти из совместного бизнеса Sociedade de Catoca, которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.

На прошлой неделе представители ангольских властей встречались с российскими коллегами в Дубае для того, чтобы решить вопрос выхода российского акционера Алроса из Sociedade Mineira de Catoca, – пишет издание.

Expansão сообщает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.

Российской Алроссе сейчас принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, россияне хотят компенсаций за инвестиции.

Новые санкции против РФ: что известно

В начале января Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Ранее Европейский Союз ввел в действие 12 пакет санкции против РФ. В которую вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов:

  • был введен импортно-экспортный контроль и ограничения,

  • ограничение цены на нефть, железо и сталь,

  • а также в список внесли большое количество дополнительных физических и юридических лиц.

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