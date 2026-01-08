Аномальні морози та снігові замети — якою буде погода в Україні найближчими днями

Найближчим часом погода в Україні очікується складна через переміщення активного циклону з південного заходу. Після цього на нас чекає вторгнення арктичного повітря з північних широт, тож температура повітря суттєво знизиться.

Синоптики прогнозують складні погодні умови в Україні 8-9 січня

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха спрогнозувала погоду на два дні.

За словами експертки, упродовж 8 та 9 січня ускладнення погодних умов по території України пов'язане з переміщенням активного циклону з південного заходу.

У ці дні у нас в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються досить складні погодні умови.

Вона пояснила, що у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується:

значний сніг;

приріст снігового покриву від 10 до 25 см.

Крім того, проходження циклону з атмосферними фронтами буде супроводжуватись подекуди поривами вітру (у західних областях його швидкість може становити 15-18 м/с).

Коли вітер поєднується з опадами (а у нас опади — у вигляді снігу), відповідно може утворюватись сніговий накат і подекуди — снігові замети. В цих регіонах на це звертаємо увагу.

Сніг

Водночас вона нагадала, що циклон — "таке баричне утворення, яке складається з теплої та холодної повітряної маси (саме їх взаємодія дає опади)".

І коли це зима, то опади — різної фази. Саме така ситуація у нас буде (сьогодні та завтра, — Ред.) по території України. Якщо захід у нас в холодній повітряній масі зі снігом (там буде стабільно мінус), то в Чернігівській та Київській областях вже очікується значний сніг і мокрий сніг. Така вже, більш змішана фаза опадів.

Згідно з наданою нею інформацією, приріст снігового покриву також може бути до 15 сантиметрів. На півночі областей — можливо до 20 см.

Але це вже буде більше такий "важкий" сніг. Подекуди — може переходити в дощ. І, відповідно, можуть бути такі явища, як ожеледь і ожеледиця. Плюс ще налипання мокрого снігу може бути.

Особливо це стосується, за її словами, Київської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей. Оскільки саме ці області "будуть знаходитись на межі зустрічі":

холоду — з північного заходу;

тепла — з південного сходу.

Саме ця межа, вона може бути досить вузькою. Але ці небезпечні явища, особливо ожеледь (утворення льодової кірочки на поверхнях, дротах, гілках, звичайно на покритті, там де машини їздять, люди ходять) — будуть становити певну небезпеку.

Виходячи з цього вона порадила громадянам уважно слідкувати за попередженнями від Укргідрометеоцентру та його обласних центрів — "де саме, коли та якої інтенсивності очікуються ці метеорологічні явища" (адже їх спектр — досить великий).

Тим часом вже завтра, 9 січня, циклон "буде відходити в північно-східному напрямку".

Але все одно залишаються в нас опади по півночі, заходу, частково — центру.

Птуха повідомила, що після того, як цей циклон відійде від нас у північно-східному напрямку, в Україні суттєво похолоднішає.

10-11 січня у нас уже буде відбуватися вторгнення арктичного повітря з північних широт.

З огляду на це очікується зниження температури до 14-20 градусів морозу:

у західних областях;

у північних областях;

у Вінницькій області;

у Черкаській області.

Подекуди — навіть до -23 градусів за Цельсієм.

Кіровоградська, Полтавська області — там вночі та вдень буде не такий інтенсивний мороз — 6-12 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря у південній частині сходу, у Дніпропетровській області — "вночі та вдень може становити від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла".