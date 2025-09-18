Стрімке похолодання та опади — синоптикиня прогнозує зміну погоди в Україні
Стрімке похолодання та опади — синоптикиня прогнозує зміну погоди в Україні

осінь
Джерело:  Наталка Діденко

Виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди сніг.

Головні тези:

  • Стрімке похолодання та опади очікуються в Україні вже до кінця вересня.
  • За прогнозами синоптичної експертки Наталки Діденко, найближчі вихідні будуть теплими, але зміни наближаються.
  • Уже з 25-26 вересня можливе різке похолодання та навіть сніг, переважно в західних областях України.

Синоптикиня Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні

Хоча найближчі вихідні будуть теплими. Про це повідомляє метеорологиня й синоптикиня Наталка Діденко.

Так, вже завтра — у п'ятницю, 19 вересня — "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України".

Скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

Температура повітря при цьому "поступово почне підійматися".

Завтра впродовж дня +19+24 градуси.

Найближчими вихідними — 20-21 вересня — "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода: сухо, сонячно та +24+28 градусів.

За її словами, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".

Згідно з її даними, вже з 25-26 вересня погода в Україні може різко змінитись.

Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це — суботній прогноз опадів (синє — дощ, рожеве — сніг).

Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.

І тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг.

За її словами, похолодання торкнеться всієї України. Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова — лише місцями в західній частині.

Насамкінець вона зазначила, що наступні вихідні — 27-28 вересня — будуть, найімовірніше, холодними та вологими.

Словом, зміна сезонів — не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо".

