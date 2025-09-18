Стрімке похолодання та опади — синоптикиня прогнозує зміну погоди в Україні

Виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди сніг.
Головні тези:
- Стрімке похолодання та опади очікуються в Україні вже до кінця вересня.
- За прогнозами синоптичної експертки Наталки Діденко, найближчі вихідні будуть теплими, але зміни наближаються.
- Уже з 25-26 вересня можливе різке похолодання та навіть сніг, переважно в західних областях України.
Синоптикиня Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні
Хоча найближчі вихідні будуть теплими. Про це повідомляє метеорологиня й синоптикиня Наталка Діденко.
Так, вже завтра — у п'ятницю, 19 вересня — "антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України".
Скрізь прояснить, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.
Температура повітря при цьому "поступово почне підійматися".
Найближчими вихідними — 20-21 вересня — "повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода: сухо, сонячно та +24+28 градусів.
За її словами, "такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня".
Згідно з її даними, вже з 25-26 вересня погода в Україні може різко змінитись.
Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це — суботній прогноз опадів (синє — дощ, рожеве — сніг).
Експерт зауважила, що з 25-26 вересня тепла погода в Україні може змінитись зміниться різким похолоданням.
За її словами, похолодання торкнеться всієї України. Проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу. А інша фаза, снігова — лише місцями в західній частині.
Насамкінець вона зазначила, що наступні вихідні — 27-28 вересня — будуть, найімовірніше, холодними та вологими.
Словом, зміна сезонів — не за горами із усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом. Але не забуваємо, що потім буде жовтень, який обов'язково приведе за ручку ще одне миле "бабине літо".
