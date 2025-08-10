Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Відома синоптикиня Наталія Діденко попередила, що вже 11 серпня чимала частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Внаслідок цього повернеться похолодання з дощами, а також очікується потужний вітер.
Якою буде погода в Україні у серпні
За словами Наталки Діденко, температура повітря на заході, півночі, у центральній частині і навіть на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів.
Окрім того, наголошується, що у південній частині 11-го серпня прогнозується +29+32 градуси.
Синоптикиня звертає увагу на те, що дощі та грози 11 серпня пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході, півночі, у центральних областях.
Що також важливо розуміти, в столиці України 11-го серпня температура повітря впаде та протягом дня коливатиметься на рівні +22+24 градуси.
Також найближчої ночі у Києві пройде дощ із грозою, завтра вдень — знову сухо та сонячно.
Наталка Діденко також підтвердила, що наступний тиждень в Україні буде по-справжньому літнім, дуже теплим і навіть спекотним.
