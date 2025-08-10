Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Відома синоптикиня Наталія Діденко попередила, що вже 11 серпня чимала частина території України опиниться у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Внаслідок цього повернеться похолодання з дощами, а також очікується потужний вітер.

Якою буде погода в Україні у серпні

За словами Наталки Діденко, температура повітря на заході, півночі, у центральній частині і навіть на сході України знизиться на кілька градусів і становитиме +21+27 градусів, на сході місцями до +29 градусів.

Окрім того, наголошується, що у південній частині 11-го серпня прогнозується +29+32 градуси.

Синоптикиня звертає увагу на те, що дощі та грози 11 серпня пройдуть найближчої ночі та завтра вранці на заході, півночі, у центральних областях.

Вдень 11-го серпня в Україні переважно без опадів, хіба що на Лівобережжі локальні грозові дощі. Уважно. Сьогодні ввечері грозові дощі пройдуть у західних областях! Важливо! Завтра в більшості областей України буде сильний вітер північно-західного походження із подекуди штормовими поривами. Лише в західних областях вітер слабший, помірний. Наталка Діденко Українська синоптикиня

Фото: facebook.com/tala.didenko

Що також важливо розуміти, в столиці України 11-го серпня температура повітря впаде та протягом дня коливатиметься на рівні +22+24 градуси.

Також найближчої ночі у Києві пройде дощ із грозою, завтра вдень — знову сухо та сонячно.

Наталка Діденко також підтвердила, що наступний тиждень в Україні буде по-справжньому літнім, дуже теплим і навіть спекотним.