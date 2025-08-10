Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться
Источник:  Наталка Диденко

Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 11 августа большая часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. В результате вернется похолодание с дождями, а также ожидается мощный ветер.

Главные тезисы

  • Следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой.
  • Однако ночи обещают быть свежими и прохладными.

Какой будет погода в Украине в августе

По словам Наталки Диденко, температура воздуха на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов.

Кроме того, указано, что в южной части 11 августа прогнозируется +29+32 градуса.

Синоптик обращает внимание на то, что дожди и грозы 11 августа пройдут в ближайшую ночь и завтра утром на западе, севере, в центральных областях.

Днем 11 августа в Украине преимущественно без осадков, разве что на Левобережье локальные грозовые дожди. Внимательно. Сегодня вечером грозовые дожди пройдут в западных областях! Важно! Завтра в большинстве областей Украины будет сильный ветер северо-западного происхождения из кое-где штормовыми порывами. Лишь в западных областях ветер более слабый, умеренный.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптикиня

Фото: facebook.com/tala.didenko

Что также важно понимать, в столице Украины 11 августа температура воздуха упадет и в течение дня будет колебаться на уровне +22+24 градуса.

Также в ближайшую ночь в Киеве пройдет дождь с грозой, завтра днем — снова сухо и солнечно.

Наталья Диденко также подтвердила, что следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой.

Да и вообще, до конца месяца, по предварительным прогнозам, дождей будет маловато, если вообще будут, а жары многовато. Вся надежда на уже гораздо более свежие ночи, — добавила синоптик.

