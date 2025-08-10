Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Известная синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 11 августа большая часть территории Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. В результате вернется похолодание с дождями, а также ожидается мощный ветер.
Главные тезисы
- Следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой.
- Однако ночи обещают быть свежими и прохладными.
Какой будет погода в Украине в августе
По словам Наталки Диденко, температура воздуха на западе, севере, в центральной части и даже на востоке Украины снизится на несколько градусов и составит +21+27 градусов, на востоке местами до +29 градусов.
Кроме того, указано, что в южной части 11 августа прогнозируется +29+32 градуса.
Синоптик обращает внимание на то, что дожди и грозы 11 августа пройдут в ближайшую ночь и завтра утром на западе, севере, в центральных областях.
Что также важно понимать, в столице Украины 11 августа температура воздуха упадет и в течение дня будет колебаться на уровне +22+24 градуса.
Также в ближайшую ночь в Киеве пройдет дождь с грозой, завтра днем — снова сухо и солнечно.
Наталья Диденко также подтвердила, что следующая неделя в Украине будет по-настоящему летней, очень теплой и даже жаркой.
