В Україні різко зміниться погода — де та коли

Уже 17 серпня кілька областей України накриють грози, град і шквали вітру 15–20 м/. Найімовірніше, це станеться у Києві та області, а також на заході країни – на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині.

Як зміниться погода в Україні

Український гідрометеорологічний центр попереджає про те, що хмарна погода з проясненнями пануватиме в північних регіонах.

Вдень ідентична ситуація буде зберігатися у більшості центральних областей, на заході та частково в центрі.

Саме там пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями — град і шквали. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 14–19°, вдень у західних і північних регіонах 23–28°, на решті території — 27–32°. Поширити

Що стосується Києва та області, то там можна очікувати короткочасний дощ і грозу, в окремих районах — град і шквали вітру до 20 м/с. Температура повітря вночі 17–19°, вдень 26–28°.