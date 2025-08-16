В Україні різко зміниться погода — де та коли

Уже 17 серпня кілька областей України накриють грози, град і шквали вітру 15–20 м/. Найімовірніше, це станеться у Києві та області, а також на заході країни – на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині.
Головні тези:
- Очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами.
- Синоптики також оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Як зміниться погода в Україні
Український гідрометеорологічний центр попереджає про те, що хмарна погода з проясненнями пануватиме в північних регіонах.
Вдень ідентична ситуація буде зберігатися у більшості центральних областей, на заході та частково в центрі.
Саме там пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями — град і шквали. На решті території опадів не прогнозують.
Що стосується Києва та області, то там можна очікувати короткочасний дощ і грозу, в окремих районах — град і шквали вітру до 20 м/с. Температура повітря вночі 17–19°, вдень 26–28°.
Синоптики також попереджають, що оголошено I рівень небезпечності (жовтий). А це означає, що погодні умови можуть спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.
