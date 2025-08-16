В Україні різко зміниться погода — де та коли
В Україні різко зміниться погода — де та коли

Як зміниться погода в Україні
Джерело:  Укргідрометцентр

Уже 17 серпня кілька областей України накриють грози, град і шквали вітру 15–20 м/. Найімовірніше, це станеться у Києві та області, а також на заході країни – на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині.

Головні тези:

  • Очікується хмарна погода з короткочасними дощами та грозами.
  • Синоптики також оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Як зміниться погода в Україні

Український гідрометеорологічний центр попереджає про те, що хмарна погода з проясненнями пануватиме в північних регіонах.

Вдень ідентична ситуація буде зберігатися у більшості центральних областей, на заході та частково в центрі.

Саме там пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями — град і шквали. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 14–19°, вдень у західних і північних регіонах 23–28°, на решті території — 27–32°.

Що стосується Києва та області, то там можна очікувати короткочасний дощ і грозу, в окремих районах — град і шквали вітру до 20 м/с. Температура повітря вночі 17–19°, вдень 26–28°.

Синоптики також попереджають, що оголошено I рівень небезпечності (жовтий). А це означає, що погодні умови можуть спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

