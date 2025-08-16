В Украине резко изменится погода — где и когда

Уже 17 августа несколько областей Украины накроют грозы, град и шквалы ветра 15–20 м/м. Скорее всего, это произойдет в Киеве и области, а также на западе страны – в Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине.

Как изменится погода в Украине

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о том, что облачная погода с прояснениями будет в северных регионах.

Днем идентичная ситуация сохраняется в большинстве центральных областей, на западе и частично в центре.

Там пройдут кратковременные дожди и грозы, местами — град и шквалы. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем сменится северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14–19°, днем в западных и северных регионах 23–28°, на остальной территории — 27–32°. Поделиться

Что касается Киева и области, то там можно ожидать кратковременный дождь и грозу, в отдельных районах — град и шквалы ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью 17–19°, днем 26–28°.