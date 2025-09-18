Стремительное похолодание и осадки — синоптик прогнозирует изменение погоды в Украине
Стремительное похолодание и осадки — синоптик прогнозирует изменение погоды в Украине

Наталка Диденко

Исходя из существующих на сегодняшний день погодных тенденций, уже к концу сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже местами снег.

Главные тезисы

  • Конец сентября в Украине принесет стремительное похолодание и осадки, включая возможность снега в западных областях.
  • Синоптические изменения ожидаются уже к 25-26 сентября, когда теплая осенняя погода сменится холодом и дождями.
  • Эксперты советуют быть готовыми к резкому изменению погоды и разнообразным осадкам, включая снег в отдельных регионах.

Синоптик Диденко прогнозирует резкое изменение погоды в Украине

Хотя ближайшие выходные будут тёплыми. Об этом сообщает метеоролог и синоптик Наталья Диденко.

Так, уже завтра — в пятницу, 19 сентября — "антициклон с юго-запада выталкивает дожди из Украины".

Везде прояснится, разве что в западных областях кое-где возможны влажные остатки.

Температура воздуха при этом "постепенно начнет подниматься".

Завтра в течение дня +19+24 градуса.

В ближайшие выходные — 20-21 сентября — "повсюду в Украине ожидается роскошная осенняя погода: сухо, солнечно и +24+28 градусов.

По ее словам, "такой метеорологический рахат-лукум будет продолжаться до середины следующей недели".

Согласно ее данным, уже с 25-26 сентября погода в Украине может резко измениться.

Внизу карта показывает, что уже скоро в Украине возможен снег. Это субботний прогноз осадков (синий дождь, розовый снег).

Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может смениться резким похолоданием.

И поэтому в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег.

По ее словам, похолодание коснется всей Украины. Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная — только местами в западной части.

В заключение она отметила, что следующие выходные — 27-28 сентября — будут, скорее всего, холодными и влажными.

Словом, смена сезонов не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом. Но не забываем, что потом будет октябрь, который обязательно приведет за ручку еще одно милое "бабье лето".

