Украину накроет жара — где и как изменится погода

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает украинцев, что погода в июле 2025 действительно сможет их удивить. В первую очередь, речь идет о том, что страну снова охватит настоящая летняя жара, однако в целом ситуация будет изменчивой — с периодическим падением температур.
Главные тезисы
- Жара будет достигать +32...+37 °C, превышая климатическую норму на 5-8 °C.
- Наивысшая вероятность дождей будет 4-5 и 9-10 июля.
Какой будет погода в июле
Согласно данным синоптика, 1 и 2 июля Восточная Европа охватит большой циклон, влияние которого ощутит и Украина.
Однако уже 3 июля украинцы начнут ощущать поступление жаркой воздушной массы африканского происхождения.
Резкое повышение температуры возможно уже 4 июля — речь пойдет о +32…+37 °С.
Более того, указано, что среднесуточная температура окажется на 5 — 8 °С выше климатической нормы.
Что важно понимать, наибольшая вероятность дождей ожидается 4-5 июля, а также 9-10 июля.
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