Украину накроет жара — где и как изменится погода

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает украинцев, что погода в июле 2025 действительно сможет их удивить. В первую очередь, речь идет о том, что страну снова охватит настоящая летняя жара, однако в целом ситуация будет изменчивой — с периодическим падением температур.