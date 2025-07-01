Украину накроет жара — где и как изменится погода
Категория
Украина
Дата публикации

Украину накроет жара — где и как изменится погода

Какой будет погода в июле
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Источник:  Телеграф

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает украинцев, что погода в июле 2025 действительно сможет их удивить. В первую очередь, речь идет о том, что страну снова охватит настоящая летняя жара, однако в целом ситуация будет изменчивой — с периодическим падением температур.

Главные тезисы

  • Жара будет достигать +32...+37 °C, превышая климатическую норму на 5-8 °C.
  • Наивысшая вероятность дождей будет 4-5 и 9-10 июля.

Какой будет погода в июле

Согласно данным синоптика, 1 и 2 июля Восточная Европа охватит большой циклон, влияние которого ощутит и Украина.

Холоднее всего будет в северных и восточных областях, вдобавок, здесь будет достаточно ветрено, а также возможны кратковременные дожди.

Однако уже 3 июля украинцы начнут ощущать поступление жаркой воздушной массы африканского происхождения.

Резкое повышение температуры возможно уже 4 июля — речь пойдет о +32…+37 °С.

Более того, указано, что среднесуточная температура окажется на 5 — 8 °С выше климатической нормы.

Фото: скриншот

Однако жаркая погода через несколько дней покинет нашу страну, поскольку с северо-запада снова начнет поступать прохладный воздух из Атлантики и Балтии. Но прохлада надолго не задержится, поскольку в конце первой декады месяца новая волна жары из стран Балканского полуострова накроет большую часть территории Украины.

Что важно понимать, наибольшая вероятность дождей ожидается 4-5 июля, а также 9-10 июля.

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