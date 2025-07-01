Україну накриє шалена спека — де та як зміниться погода
Категорія
Україна
Дата публікації

Україну накриє шалена спека — де та як зміниться погода

Спека
Джерело:  Телеграф

Синоптик Ігор Кибальчич попереджає українців, що погода у липні 2025 року дійсно зможе їх здивувати. Насамперед йдеться про те, що країну знову охопить справжня літня спека, однак загалом ситуація буде мінливою — з періодичним падінням температур.

Головні тези:

  • Спека буде сягати +32...+37 °C, перевищуючи кліматичну норму на 5-8 °C.
  • Найвищою ймовірність дощів буде 4-5 та 9-10 липня.

Якою буде погода в липні

Згідно з даними синоптика, 1 та 2 липня Східну Європу охопить великий циклон, вплив котрого відчує й Україна.

Найхолодніше буде в північних і східних областях, на додачу, тут буде досить вітряно, а також можливі короткочасні дощі.

Однак уже 3 липня українці почнуть відчувати надходження спекотної повітряної маси африканського походження.

Різке підвищення температури можливе уже 4 липня — йтиметься про +32…+37 °С.

Ба більше, вказано, що середньодобова температура виявиться на 5 — 8 °С вищою за кліматичну норму.

Фото: скриншот

Проте спекотна погода через кілька днів покине нашу країну, оскільки з північного заходу знову почне надходити прохолодне повітря з Атлантики та країн Балтії. Але й прохолода надовго не затримається, оскільки наприкінці першої декади місяця нова хвиля спеки із країн Балканського півострова накриє більшу частину території України.

Що важливо розумітии, найбільша ймовірність дощів очікується 4-5 липня, а також 9-10 липня

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