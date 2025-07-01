Україну накриє шалена спека — де та як зміниться погода

Синоптик Ігор Кибальчич попереджає українців, що погода у липні 2025 року дійсно зможе їх здивувати. Насамперед йдеться про те, що країну знову охопить справжня літня спека, однак загалом ситуація буде мінливою — з періодичним падінням температур.