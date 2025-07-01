Україну накриє шалена спека — де та як зміниться погода

Синоптик Ігор Кибальчич попереджає українців, що погода у липні 2025 року дійсно зможе їх здивувати. Насамперед йдеться про те, що країну знову охопить справжня літня спека, однак загалом ситуація буде мінливою — з періодичним падінням температур.
Головні тези:
- Спека буде сягати +32...+37 °C, перевищуючи кліматичну норму на 5-8 °C.
- Найвищою ймовірність дощів буде 4-5 та 9-10 липня.
Якою буде погода в липні
Згідно з даними синоптика, 1 та 2 липня Східну Європу охопить великий циклон, вплив котрого відчує й Україна.
Однак уже 3 липня українці почнуть відчувати надходження спекотної повітряної маси африканського походження.
Різке підвищення температури можливе уже 4 липня — йтиметься про +32…+37 °С.
Ба більше, вказано, що середньодобова температура виявиться на 5 — 8 °С вищою за кліматичну норму.
Що важливо розумітии, найбільша ймовірність дощів очікується 4-5 липня, а також 9-10 липня
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