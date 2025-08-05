Синоптики попереджають про різку зміну погоди в Україні

Укргідрометцентр звертає увагу українців на те, що 6 та 7 серпня по всій території країни пройдуть короткочасні дощі та грози. Варто також зазначити, що на 8 серпня опади не прогнозують.
Головні тези:
- 6 серпня через Україну з заходу на схід переміщуватиметься атмосферний фронт.
- Температура повітря в різних регіонах України коливатиметься від 14 до 37 градусів за Цельсієм.
Як зміниться погода в Україні
За словами синоптиків, у середу у західних, Вінницькій та Житомирській, вдень і в більшості північних та центральних областей прогнозуються короткочасні дощі, грози.
Окрім того, вказано, що в окремих районах будуть град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.
Укргідрометцентр також попереджає, що Київ накриє короткочасний дощ, вночі 17-19°, вдень 26-28°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
У столиці в четвер прогнозується короткочасний дощ, 12-14°, вдень без опадів, 24-26°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Згідно з даними синоптиків, 8 серпня по всій країні без опадів.
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