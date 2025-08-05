Синоптики попереджають про різку зміну погоди в Україні

Укргідрометцентр звертає увагу українців на те, що 6 та 7 серпня по всій території країни пройдуть короткочасні дощі та грози. Варто також зазначити, що на 8 серпня опади не прогнозують.

Як зміниться погода в Україні

За словами синоптиків, у середу у західних, Вінницькій та Житомирській, вдень і в більшості північних та центральних областей прогнозуються короткочасні дощі, грози.

Окрім того, вказано, що в окремих районах будуть град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, вдень у західних областях 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°". Поширити

Укргідрометцентр також попереджає, що Київ накриє короткочасний дощ, вночі 17-19°, вдень 26-28°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

7 серпня вночі в північних та центральних, вдень у Сумській, східних та південно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Поширити

У столиці в четвер прогнозується короткочасний дощ, 12-14°, вдень без опадів, 24-26°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.