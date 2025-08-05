Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Украине

Укргидрометцентр обращает внимание украинцев на то, что 6 и 7 августа на всей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Следует также отметить, что на 8 августа осадки не прогнозируются.

Как изменится погода в Украине

По словам синоптиков, в среду в западных, Винницкой и Житомирской, днем и большинстве северных и центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

Кроме того, указано, что в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-19, на юге страны до 23, днем в западных областях 18-23, в северных и Винницкой областях 24-29, на остальной территории 30-34, в южной части местами сильная жара 35-37. Поделиться

Укргидрометцентр также предупреждает, что Киев покроет кратковременный дождь, ночью 17-19°, днем 26-28°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

7 августа ночью в северных и центральных, днем в Сумской, восточных и юго-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Поделиться

В столице в четверг прогнозируется кратковременный дождь, 12-14°, днем без осадков, 24-26°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.