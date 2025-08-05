Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Украине

Укргидрометцентр обращает внимание украинцев на то, что 6 и 7 августа на всей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Следует также отметить, что на 8 августа осадки не прогнозируются.
Главные тезисы
- 6 августа через Украину с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт.
- Температура воздуха в разных регионах Украины будет колебаться от 14 до 37 градусов Цельсия.
Как изменится погода в Украине
По словам синоптиков, в среду в западных, Винницкой и Житомирской, днем и большинстве северных и центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы.
Кроме того, указано, что в отдельных районах будут град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
Укргидрометцентр также предупреждает, что Киев покроет кратковременный дождь, ночью 17-19°, днем 26-28°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В столице в четверг прогнозируется кратковременный дождь, 12-14°, днем без осадков, 24-26°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Согласно данным синоптиков, 8 августа по всей стране без осадков.
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