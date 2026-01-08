Аномальные морозы и снежные заносы — какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Аномальные морозы и снежные заносы — какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Источник:  РБК Украина

В ближайшее время погода в Украине ожидается сложная из-за перемещения активного циклона с юго-запада. После этого нас ожидает вторжение арктического воздуха с северных широт, поэтому температура воздуха существенно снизится.

Главные тезисы

  • Активный циклон с юго-запада приведет к сильному ухудшению погоды в Украине 8-9 января, снег и повышение снежного покрова до 25 см.
  • В ближайшие дни ожидается сложная погодная ситуация из-за перемещения активного циклона и вторжения арктического воздуха из северных широт.
  • Синоптики предупреждают о возможности снежных заносов, гололедицы и гололеда, что может создать опасные условия на дорогах в различных областях Украины.

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия в Украине 8-9 января

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха прогнозировала погоду на два дня.

По словам эксперта, в течение 8 и 9 января усложнение погодных условий по территории Украины связано с перемещением активного циклона с юго-запада.

В эти дни у нас в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются сложные погодные условия.

Она пояснила, что в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается:

  • значительный снег;

  • прирост снежного покрова от 10 до 25 см.

Кроме того, прохождение циклона с атмосферными фронтами будет сопровождаться порывами ветра (в западных областях его скорость может составлять 15-18 м/с).

Когда ветер сочетается с осадками (а у нас осадки — в виде снега), соответственно может образовываться снежный накат и кое-где — снежные заносы. В этих регионах на это обращаем внимание.

Снег

В то же время она напомнила, что циклон — "такое барическое образование, состоящее из теплой и холодной воздушной массы (именно их взаимодействие дает осадки)".

И если это зима, то осадки разной фазы. Именно такая ситуация у нас будет (сегодня и завтра — Ред.) по территории Украины. Если мероприятие у нас в холодной воздушной массе со снегом (там будет стабильно минус), то в Черниговской и Киевской областях уже ожидается значительный снег и мокрый снег. Такова уж более смешанная фаза осадков.

Согласно предоставленной ей информации, прирост снежного покрова также может составлять до 15 сантиметров. На севере областей — возможно до 20 см.

Но это уже будет больше такой "тяжелый" снег. Иногда может переходить в дождь. И, соответственно, могут быть такие явления, как гололед и гололедица. Плюс еще налипание мокрого снега возможно.

Особенно это касается, по ее словам, Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей. Поскольку именно эти области "будут находиться на грани встречи":

  • холода — с северо-запада;

  • тепла — с юго-востока.

Именно этот предел, он может быть достаточно узким. Но эти опасные явления, особенно гололедица (образование ледовой корочки на поверхностях, проводах, ветках, обычно на покрытии, там, где машины ездят, люди ходят) — будут представлять определенную опасность.

Исходя из этого, она посоветовала гражданам внимательно следить за предупреждениями от Укргидрометеоцентра и его областных центров — "где именно, когда и какой интенсивности ожидаются эти метеорологические явления" (ведь их спектр — достаточно большой).

Между тем, уже завтра, 9 января, циклон "будет отходить в северо-восточном направлении".

Но все равно остаются у нас осадки по северу, западу, частично центру.

Птуха сообщила, что после того, как этот циклон отойдет от нас в северо-восточном направлении, в Украине похолодает.

10-11 января у нас уже будет происходить вторжение арктического воздуха из северных широт.

Учитывая это, ожидается снижение температуры до 14-20 градусов мороза:

  • в западных областях;

  • в северных областях;

  • в Винницкой области;

  • в Черкасской области.

Кое-где — даже до -23 градусов по Цельсию.

Кировоградская, Полтавская области — там ночью и днем будет не такой интенсивный мороз — 6-12 градусов ниже нуля.

Тем временем температура воздуха в южной части востока, в Днепропетровской области — "ночью и днем может составлять от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла".

