Заморозки и мокрый снег — синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

В Украину возвращаются заморозки, а в ближайшую ночь на севере страны еще и ожидается мокрый снег. Об угрозе предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Украину идут заморозки и мокрый снег

По данным синоптиков, "минус" ожидается по меньшей мере две ближайшие ночи.

Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумских областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°. Поделиться

Поэтому синоптики объявили И уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 14 октября в Украине облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, лишь в северной части пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, также местами будет немного дождь. Поделиться

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1°...+6°, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°. Днем ожидается только +5°...+10°, на юге и юго-востоке страны немного теплее, +9°...+14°.

В Карпатах ночью без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью 0...-5°, днем +1...+5° тепла.

В Киевской области 14 октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.