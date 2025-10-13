Заморозки и мокрый снег — синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

В Украину возвращаются заморозки, а в ближайшую ночь на севере страны еще и ожидается мокрый снег. Об угрозе предупреждает Украинский гидрометцентр.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине с возвращением заморозков и ожидаемым мокрым снегом на севере страны.
- Украинский гидрометцентр предупреждает об угрозе заморозков на поверхности почвы, объявлен I уровень опасности.
- На 14 октября прогнозируется пасмурная погода с прояснениями, небольшим дождем и местами мокрым снегом в разных районах Украины.
В Украину идут заморозки и мокрый снег
По данным синоптиков, "минус" ожидается по меньшей мере две ближайшие ночи.
Поэтому синоптики объявили И уровень опасности, желтый.
По данным синоптиков, 14 октября в Украине облачно с прояснениями.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +1°...+6°, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°. Днем ожидается только +5°...+10°, на юге и юго-востоке страны немного теплее, +9°...+14°.
В Карпатах ночью без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью 0...-5°, днем +1...+5° тепла.
В Киевской области 14 октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.
