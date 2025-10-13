Заморозки и мокрый снег — синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Заморозки и мокрый снег — синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине

заморозки
Читати українською
Источник:  online.ua

В Украину возвращаются заморозки, а в ближайшую ночь на севере страны еще и ожидается мокрый снег. Об угрозе предупреждает Украинский гидрометцентр.

Главные тезисы

  • Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Украине с возвращением заморозков и ожидаемым мокрым снегом на севере страны.
  • Украинский гидрометцентр предупреждает об угрозе заморозков на поверхности почвы, объявлен I уровень опасности.
  • На 14 октября прогнозируется пасмурная погода с прояснениями, небольшим дождем и местами мокрым снегом в разных районах Украины.

В Украину идут заморозки и мокрый снег

По данным синоптиков, "минус" ожидается по меньшей мере две ближайшие ночи.

Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумских областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°.

Поэтому синоптики объявили И уровень опасности, желтый.

По данным синоптиков, 14 октября в Украине облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, лишь в северной части пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, также местами будет немного дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1°...+6°, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0...-3°. Днем ожидается только +5°...+10°, на юге и юго-востоке страны немного теплее, +9°...+14°.

В Карпатах ночью без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег. Температура ночью 0...-5°, днем +1...+5° тепла.

В Киевской области 14 октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться
Какой будет погода в Украине в августе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине резко изменится погода — где и когда
Как изменится погода в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться
Синоптики предупреждают об изменении погоды в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?