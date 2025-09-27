Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Украинский гидрометеорологический центр официально предупреждает, что уже в понедельник, 29 сентября, дожди накроют западные, северные и южные области страны. Стоит отметить, что 28 сентября в Украине будет без осадков, лишь в северной части днем небольшой дождь.

Синоптики предупреждают об изменении погоды в Украине

Укргидрометцентр обращает внимание на то, что 28 сентября температура на западе и севере страны ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на остальной территории ночью 2-7°; днем 13-18°.

В Киеве 28 сентября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла; днем 10-12°.

С заявлением на этот счет также выступила Центральная геофизическая обсерватория им. Борис Срезневский.

Специалисты обратили внимание на то, что в столице 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3 в 1927 г., самая низкая ночью -1,2 в 1906 г.

Кроме того, указано, что 29 сентября, в западных, северных, днем и южных, Винницкой, Черкасской областях начнутся дожди, а в других регионах будет без осадков.

Температура ночью 4-9° тепла; днем на западе и севере страны 9-14°, на остальной территории 13-18°. На высокогорье Карпат мокрый снег; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

По словам синоптиков, 29 сентября в столице Украины дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.