Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Український гідрометеорологічний центр офіційно попереджає, що вже у понеділок 29 вересня дощі накриють західні, північні та південні області країни. Варто зазначити, що 28 вересня в Україні буде ще без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ.

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні

Укргідрометцентр звертає увагу на те, що 28 вересня температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на решті території вночі 2-7°; вдень 13-18°.

У Києві 28 вересня — вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 10-12°.

З заявою з цього приводу також виступила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Фахівці звернули увагу на те, що в столиці 28 вересня найвища температура вдень була 29,3 в 1927 р., найнижча вночі -1,2 в 1906 р.

Окрім того, наголошується, що 29 вересня, у західних, північних, вдень й у південних, Вінницькій, Черкаській областях почнуться дощі, а в інших регіонах буде без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень на заході та півночі країни 9-14°, на решті території 13-18°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

За словами синоптиків, 29 вересня у столиці України — дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.