Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні
Джерело:  Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр офіційно попереджає, що вже у понеділок 29 вересня дощі накриють західні, північні та південні області країни. Варто зазначити, що 28 вересня в Україні буде ще без опадів, лише у північній частині вдень невеликий дощ.

Головні тези:

  • У Києві 29 вересня – дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.
  • Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні

Укргідрометцентр звертає увагу на те, що 28 вересня температура на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на решті території вночі 2-7°; вдень 13-18°.

У Києві 28 вересня — вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла; вдень 10-12°.

З заявою з цього приводу також виступила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Фахівці звернули увагу на те, що в столиці 28 вересня найвища температура вдень була 29,3 в 1927 р., найнижча вночі -1,2 в 1906 р.

Окрім того, наголошується, що 29 вересня, у західних, північних, вдень й у південних, Вінницькій, Черкаській областях почнуться дощі, а в інших регіонах буде без опадів.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень на заході та півночі країни 9-14°, на решті території 13-18°. На високогір’ї Карпат мокрий сніг; температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

За словами синоптиків, 29 вересня у столиці України — дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідники визначили найгіршу кліматичну катастрофу в історії людства
Кліматична аномалія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Врожай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?