Заморозки та мокрий сніг — синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

До України повертаються заморозки, а найближчої ночі на півночі країни ще й очікується мокрий сніг. Про небезпеку попереджає Український гідрометцентр.

В Україну йдуть заморозки та мокрий сніг

За даними синоптиків, "мінус" очікується щонайменше дві найближчі ночі.

Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0...-3°. Поширити

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, лише у північній частині пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім південного сходу, також місцями трохи дощитиме. Поширити

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1°...+6°, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0°...-3°. Вдень очікується лише +5°...+10°, на півдні та південному сході країни трохи тепліше, +9°...+14°.

У Карпатах вночі без опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0...-5°, вдень +1...+5° тепла.

На Київщині 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.