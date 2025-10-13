Заморозки та мокрий сніг — синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Заморозки та мокрий сніг — синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

погода
Джерело:  online.ua

До України повертаються заморозки, а найближчої ночі на півночі країни ще й очікується мокрий сніг. Про небезпеку попереджає Український гідрометцентр.

Головні тези:

  • Українські синоптики прогнозують заморозки та мокрий сніг на півночі країни найближчої ночі.
  • Оголошено І рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту в деяких областях України.
  • 14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, невеликим дощем та місцями мокрим снігом.

В Україну йдуть заморозки та мокрий сніг

За даними синоптиків, "мінус" очікується щонайменше дві найближчі ночі.

Вночі 14 та 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях заморозки на поверхні грунту 0...-3°.

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, лише у північній частині пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень в Україні, крім південного сходу, також місцями трохи дощитиме.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1°...+6°, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0°...-3°. Вдень очікується лише +5°...+10°, на півдні та південному сході країни трохи тепліше, +9°...+14°.

У Карпатах вночі без опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0...-5°, вдень +1...+5° тепла.

На Київщині 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися
Якою буде погода в Україні у серпні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні різко зміниться погода — де та коли
Як зміниться погода в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися
Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?