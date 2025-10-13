Заморозки та мокрий сніг — синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні

До України повертаються заморозки, а найближчої ночі на півночі країни ще й очікується мокрий сніг. Про небезпеку попереджає Український гідрометцентр.
Головні тези:
- Українські синоптики прогнозують заморозки та мокрий сніг на півночі країни найближчої ночі.
- Оголошено І рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту в деяких областях України.
- 14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, невеликим дощем та місцями мокрим снігом.
В Україну йдуть заморозки та мокрий сніг
За даними синоптиків, "мінус" очікується щонайменше дві найближчі ночі.
Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
За даними синоптиків, 14 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +1°...+6°, у південних, центральних, східних і Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0°...-3°. Вдень очікується лише +5°...+10°, на півдні та південному сході країни трохи тепліше, +9°...+14°.
У Карпатах вночі без опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0...-5°, вдень +1...+5° тепла.
На Київщині 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень місцями пройде невеликий дощ.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.
