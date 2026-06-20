Apple готує наймасштабніше оновлення лінійки iPhone у своїй історії

Як вдалося дізнатися журналісту Марку Гурману, компанія Apple планує вразити своїх користувачів дійсно рекордним оновлення лінійки iPhone. Протягом найближчих півтора року планується випуск аж 9 нових смартфонів.
Головні тези:
- Також триває активна робота над 3 носимими пристроямина базі ШІ.
- Йдеться про розумні окуляри, ШІ-кулон та нову модель навушників AirPods із камерами.
Оновлення лінійки iPhone — чого очікувати
Згідно з останніми даними, вже восени 2026 року відбудеться презентаці одразу трьох флагманів:
iPhone 18 Pro;
iPhone 18 Pro Max;
перший складаний iPhone Fold/Ultra.
Варто також зазначити, що побачити базовий iPhone 18 цьогоріч все-таки не вдасться — він увірветься на ринок навесні 2027 року, пише Тechradar.
У цей же період Apple планує представити бюджетну версію iPhone 18e, а також друге покоління ультратонкого гаджета iPhone Air.
Що також цікаво, компанія має намір "пропустити" 19-те покоління і відразу анонсувати iPhone 20, який буде присвячено 20-річчю першого iPhone.
Марк Гурман стверджує, що відбудеться презентація лише Pro-версії пристрою, а також iPhone Ultra 2.
За словами журналіста, iPhone 20 переживе дійно серйозний редизайн. Насамперед йдеться про екран, який займатиме всю передню панель, тобто взагалі без "чубчика", "острівця" та навіть без отворів під камеру.
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