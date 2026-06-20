Apple готує наймасштабніше оновлення лінійки iPhone у своїй історії

Як вдалося дізнатися журналісту Марку Гурману, компанія Apple планує вразити своїх користувачів дійсно рекордним оновлення лінійки iPhone. Протягом найближчих півтора року планується випуск аж 9 нових смартфонів.

Оновлення лінійки iPhone — чого очікувати

Згідно з останніми даними, вже восени 2026 року відбудеться презентаці одразу трьох флагманів:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

перший складаний iPhone Fold/Ultra.

Варто також зазначити, що побачити базовий iPhone 18 цьогоріч все-таки не вдасться — він увірветься на ринок навесні 2027 року, пише Тechradar.

У цей же період Apple планує представити бюджетну версію iPhone 18e, а також друге покоління ультратонкого гаджета iPhone Air.

Що також цікаво, компанія має намір "пропустити" 19-те покоління і відразу анонсувати iPhone 20, який буде присвячено 20-річчю першого iPhone.

Марк Гурман стверджує, що відбудеться презентація лише Pro-версії пристрою, а також iPhone Ultra 2.