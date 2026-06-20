Apple готовит самое масштабное обновление линейки iPhone в своей истории
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Apple готовит самое масштабное обновление линейки iPhone в своей истории

Обновление линейки iPhone – чего ожидать
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналисту Марку Гурману, компания Apple планирует поразить своих пользователей поистине рекордным обновлением линейки iPhone. В ближайшие полтора года планируется выпуск 9 новых смартфонов.

Главные тезисы

  • Также продолжается активная работа над 3 носимыми устройствами на базе ИИ.
  • Речь идет о умных очках, ШИ-кулоне и новой модели наушников AirPods с камерами.

Обновление линейки iPhone — чего ожидать

Согласно последним данным, уже осенью 2026 года состоится презентация сразу трех флагманов:

  • iPhone 18 Pro;

  • iPhone 18 Pro Max;

  • первый складной iPhone Fold/Ultra.

Стоит также отметить, что увидеть базовый iPhone 18 в этом году не удастся — он ворвется на рынок весной 2027 года, пишет Тechradar.

В этот же период Apple планирует представить бюджетную версию iPhone 18e, а также второе поколение ультратонкого гаджета iPhone Air.

Что также интересно, компания намерена "пропустить" 19 поколение и сразу анонсировать iPhone 20, который будет посвящен 20-летию первого iPhone.

Марк Гурман утверждает, что состоится презентация только Pro-версии устройства, а также iPhone Ultra 2.

По словам журналиста, iPhone 20 переживет серьезный редизайн. В первую очередь речь идет об экране, который будет занимать всю переднюю панель, то есть вообще без "челки", "островка" и даже без отверстий под камеру.

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