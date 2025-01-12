Apple готується дивувати світ якісними бюджетним новинками

2025 рік стане особливим в історії компанії Apple, адже “яблучна” команда планує представити щонайменше 8 нових недорогих пристроїв протягом наступних 12 місяців.
Головні тези:
- Серед новинок варто відзначити iPhone SE 4 з OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма.
- Друге покоління AirTag планується з оновленим чипом U2.
- Командний центр для розумного будинку буде доступний лише за 90 доларів.
Продукція Apple стане доступною ширшому колу покупців
Уже найближчим часом у центрі уваги буде iPhone SE 4, що, за попередніми даними, перейме у iPhone 14 ключові характеристики. Насамперед йдеться про OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма.
Серед інших ключових переваг — процесор від iPhone 16 з підтримкою Apple Intelligenсе.
Що важливо розуміти, все це за привабливою, бюджетною ціною — від 499 доларів.
Ба більше, відомо, що “яблучна” команда готує нове покоління бюджетних Apple Watch SE, які можуть стати ще дешевшими завдяки переходу від алюмінієвого корпусу до пластикового.
Згідно з даними інсайдерів, у цьому випадку ціна впаде з 249 до 199 доларів, при цьому набір функцій залишиться незмінним.
На що ще варто звернути увагу:
Apple TV 4K (четверте покоління). Презентація цієї довгоочікуваної новинки повинна відбутися до кінця року. Її початкова вартість може знизитися з нинішніх 129 до 99 доларів.
AirTag (друге покоління). Як стверджують інсайдери, смарт-мітка буде оснащена оновленим чипом U2, який збільшить дальність відстеження втричі. Також впровадять інтеграцію з гарнітурою Vision Pro і вбудований динамік. Орієнтовна ціна — 29 доларів.
MacBook Air M4. У цьому випадку можна розраховувати на абсолютно новий процесор, 16 ГБ оперативної пам'яті в мінімальній конфігурації, веб-камеру 12 Мп. Ціна тут також не дуже сильно “кусається” — 1099 доларів.
iPad (11-го покоління) Розробники обіцяють процесор A17 Pro або A18 з 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence. Що стосується ціни, то тут буде йтися про 349 доларів.
"Командний центр" для розумного будинку. Тут також достатньо переваг лише за 90 доларів: 7-дюймовий дисплей, динаміки, камера з Face ID і датчики руху.
HomePod mini (друге покоління). Згідно з даними інсайдерів, колонка отримає власний чип Wi-Fi і Bluetooth з підтримкою Wi-Fi 6E, а також більш якісне звучання. Вартість очікується на рівні 99 доларів.
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