Apple готується дивувати світ якісними бюджетним новинками
Категорія
Технології
Дата публікації

Apple готується дивувати світ якісними бюджетним новинками

Apple
Джерело:  MacRumors

2025 рік стане особливим в історії компанії Apple, адже “яблучна” команда планує представити щонайменше 8 нових недорогих пристроїв протягом наступних 12 місяців. 

Головні тези:

  • Серед новинок варто відзначити iPhone SE 4 з OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма.
  • Друге покоління AirTag планується з оновленим чипом U2.
  • Командний центр для розумного будинку буде доступний лише за 90 доларів.

Продукція Apple стане доступною ширшому колу покупців

Уже найближчим часом у центрі уваги буде iPhone SE 4, що, за попередніми даними, перейме у iPhone 14 ключові характеристики. Насамперед йдеться про OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма.

Серед інших ключових переваг — процесор від iPhone 16 з підтримкою Apple Intelligenсе.

Що важливо розуміти, все це за привабливою, бюджетною ціною — від 499 доларів.

Ба більше, відомо, що “яблучна” команда готує нове покоління бюджетних Apple Watch SE, які можуть стати ще дешевшими завдяки переходу від алюмінієвого корпусу до пластикового.

Згідно з даними інсайдерів, у цьому випадку ціна впаде з 249 до 199 доларів, при цьому набір функцій залишиться незмінним.

На що ще варто звернути увагу:

  1. Apple TV 4K (четверте покоління). Презентація цієї довгоочікуваної новинки повинна відбутися до кінця року. Її початкова вартість може знизитися з нинішніх 129 до 99 доларів.

  2. AirTag (друге покоління). Як стверджують інсайдери, смарт-мітка буде оснащена оновленим чипом U2, який збільшить дальність відстеження втричі. Також впровадять інтеграцію з гарнітурою Vision Pro і вбудований динамік. Орієнтовна ціна — 29 доларів.

  3. MacBook Air M4. У цьому випадку можна розраховувати на абсолютно новий процесор, 16 ГБ оперативної пам'яті в мінімальній конфігурації, веб-камеру 12 Мп. Ціна тут також не дуже сильно “кусається” — 1099 доларів.

  4. iPad (11-го покоління) Розробники обіцяють процесор A17 Pro або A18 з 8 ГБ оперативної пам'яті для підтримки Apple Intelligence. Що стосується ціни, то тут буде йтися про 349 доларів.

  5. "Командний центр" для розумного будинку. Тут також достатньо переваг лише за 90 доларів: 7-дюймовий дисплей, динаміки, камера з Face ID і датчики руху.

  6. HomePod mini (друге покоління). Згідно з даними інсайдерів, колонка отримає власний чип Wi-Fi і Bluetooth з підтримкою Wi-Fi 6E, а також більш якісне звучання. Вартість очікується на рівні 99 доларів.

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