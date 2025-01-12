Apple готується дивувати світ якісними бюджетним новинками

2025 рік стане особливим в історії компанії Apple, адже “яблучна” команда планує представити щонайменше 8 нових недорогих пристроїв протягом наступних 12 місяців.

Продукція Apple стане доступною ширшому колу покупців

Уже найближчим часом у центрі уваги буде iPhone SE 4, що, за попередніми даними, перейме у iPhone 14 ключові характеристики. Насамперед йдеться про OLED-дисплеєм на 6,1 дюйма.

Серед інших ключових переваг — процесор від iPhone 16 з підтримкою Apple Intelligenсе.

Що важливо розуміти, все це за привабливою, бюджетною ціною — від 499 доларів.

Ба більше, відомо, що “яблучна” команда готує нове покоління бюджетних Apple Watch SE, які можуть стати ще дешевшими завдяки переходу від алюмінієвого корпусу до пластикового.

Згідно з даними інсайдерів, у цьому випадку ціна впаде з 249 до 199 доларів, при цьому набір функцій залишиться незмінним.

На що ще варто звернути увагу: