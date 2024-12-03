Apple Music назвав найпопулярніші українські треки 2024 року

Стримінговий сервіс Apple Music опублікував рейтинг найпопулярніших пісень 2024 року в Україні. Він свідчить про те, що вітчизняна музика невпинно нарощує кількість слухачів.

Як виглядає рейтинг Apple Music 2024

На першій сходинці опинилася пісня "Teresa & Maria", з якою співачки alyona alyona та Jerry Heil цьогоріч представили Україну та “Євробаченні” та вибороли 3 місце у пісенному конкурсі.

Цей трек, який поєднує в собі елементи репу, поп-музики та українського фолку, без перебільшення співав й продовжує співати увесь світ. Поширити

“Срібло” рейтингу дісталося романтичній баладі "Покохай мене" від Chico, Qatoshi & 100лиця.

Українських слухачів підкорили не лише ніжний вокал та атмосферний біт, а й глибокий зміст пісні про справжнє кохання.

І, звичайно, у трійку найкращих не могла не потрапити молода та перспективна співачка Klavdia Petrivna. Її трек "Знайди мене" підкорив мільйони сердець у різних куточках світу, однак насамперед — в Україні.

Окрім того, у топ-10 потрапили: