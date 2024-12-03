Apple Music назвав найпопулярніші українські треки 2024 року
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Apple Music назвав найпопулярніші українські треки 2024 року

alyona alyona та Jerry Heil
Джерело:  online.ua

Стримінговий сервіс Apple Music опублікував рейтинг найпопулярніших пісень 2024 року в Україні. Він свідчить про те, що вітчизняна музика невпинно нарощує кількість слухачів.

Головні тези:

  • Рейтинг Топ-10 найпопулярніших українських треків 2024 року включає різноманітні жанри: від репу та поп-музики до романтичних балад.
  • Пісня “Teresa & Maria” співачок alyona alyona та Jerry Heil виборола перше місце у списку.
  • Романтична балада “Покохай мене” від Chico, Qatoshi & 100лиця принесла виконавцям “срібло” рейтингу.
  • Клавдія Петрівна увірвалася до трійки найкращих з піснею “Знайди мене".

Як виглядає рейтинг Apple Music 2024

На першій сходинці опинилася пісня "Teresa & Maria", з якою співачки alyona alyona та Jerry Heil цьогоріч представили Україну та “Євробаченні” та вибороли 3 місце у пісенному конкурсі.

Цей трек, який поєднує в собі елементи репу, поп-музики та українського фолку, без перебільшення співав й продовжує співати увесь світ.

“Срібло” рейтингу дісталося романтичній баладі "Покохай мене" від Chico, Qatoshi & 100лиця.

Українських слухачів підкорили не лише ніжний вокал та атмосферний біт, а й глибокий зміст пісні про справжнє кохання.

І, звичайно, у трійку найкращих не могла не потрапити молода та перспективна співачка Klavdia Petrivna. Її трек "Знайди мене" підкорив мільйони сердець у різних куточках світу, однак насамперед — в Україні.

Окрім того, у топ-10 потрапили:

  • "Барабан" — спільний гучний хіт від Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna, який мав на меті воскресити найкращу українську поезію.

  • "А я все плакала" — ліричний трек DOROFEEVA & LEBIGA про кохання, розлуку та біль.

  • "А що?" — новинка від MONATIK з філософським підтекстом, яка спонукає до роздумів.

  • "Lose Control" — емоційна балада американського співака Teddy Swims про кохання та пристрасть.

  • "Нагадай" — від Domiy про вміння кохати.

  • "Хай пишуть" — ще один хіт від DOROFEEVA, пісня про байдужість до чужої думки та впевненість у собі.

  • "Уночі" — романтична балада YAKTAK про кохання та нічні мрії.

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