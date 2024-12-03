Apple Music назвав найпопулярніші українські треки 2024 року

Стримінговий сервіс Apple Music опублікував рейтинг найпопулярніших пісень 2024 року в Україні. Він свідчить про те, що вітчизняна музика невпинно нарощує кількість слухачів.
Головні тези:
- Рейтинг Топ-10 найпопулярніших українських треків 2024 року включає різноманітні жанри: від репу та поп-музики до романтичних балад.
- Пісня “Teresa & Maria” співачок alyona alyona та Jerry Heil виборола перше місце у списку.
- Романтична балада “Покохай мене” від Chico, Qatoshi & 100лиця принесла виконавцям “срібло” рейтингу.
- Клавдія Петрівна увірвалася до трійки найкращих з піснею “Знайди мене".
Як виглядає рейтинг Apple Music 2024
На першій сходинці опинилася пісня "Teresa & Maria", з якою співачки alyona alyona та Jerry Heil цьогоріч представили Україну та “Євробаченні” та вибороли 3 місце у пісенному конкурсі.
“Срібло” рейтингу дісталося романтичній баладі "Покохай мене" від Chico, Qatoshi & 100лиця.
Українських слухачів підкорили не лише ніжний вокал та атмосферний біт, а й глибокий зміст пісні про справжнє кохання.
І, звичайно, у трійку найкращих не могла не потрапити молода та перспективна співачка Klavdia Petrivna. Її трек "Знайди мене" підкорив мільйони сердець у різних куточках світу, однак насамперед — в Україні.
Окрім того, у топ-10 потрапили:
"Барабан" — спільний гучний хіт від Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna, який мав на меті воскресити найкращу українську поезію.
"А я все плакала" — ліричний трек DOROFEEVA & LEBIGA про кохання, розлуку та біль.
"А що?" — новинка від MONATIK з філософським підтекстом, яка спонукає до роздумів.
"Lose Control" — емоційна балада американського співака Teddy Swims про кохання та пристрасть.
"Нагадай" — від Domiy про вміння кохати.
"Хай пишуть" — ще один хіт від DOROFEEVA, пісня про байдужість до чужої думки та впевненість у собі.
"Уночі" — романтична балада YAKTAK про кохання та нічні мрії.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-