Apple Music назвал самые популярные украинские треки 2024 года
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Apple Music назвал самые популярные украинские треки 2024 года

Как выглядит рейтинг Apple Music 2024
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Источник:  online.ua

Стриминговый сервис Apple Music опубликовал рейтинг популярнейших песен 2024 года в Украине. Он свидетельствует о том, что отечественная музыка постоянно наращивает количество слушателей.

Главные тезисы

  • Рейтинг Топ-10 самых популярных украинских треков 2024 включает разнообразные жанры: от рэпа и поп-музыки до романтических баллад.
  • Песня “Teresa & Maria” певиц alyona alyona и Jerry Heil завоевала первое место в списке.
  • Романтическая баллада "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лица принесла исполнителям "серебро".
  • Клавдия Петровна ворвалась в тройку лучших с песней "Знайди мене".

Как выглядит рейтинг Apple Music 2024

На первой строчке оказалась песня "Teresa & Maria", с которой певицы alyona alyona и Jerry Heil в этом году представили Украину и "Евровидение" и завоевали 3 место в песенном конкурсе.

Этот трек, объединяющий элементы рэпа, поп-музыки и украинского фолка, без преувеличения пел и продолжает петь весь мир.

"Серебро" рейтинга досталось романтической балладе "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лица.

Украинских слушателей покорили не только нежный вокал и атмосферный бит, но и глубокий смысл песни о настоящей любви.

И, конечно, в тройку лучших не могла не попасть молодая перспективная певица Klavdia Petrivna. Ее трек "Знайди мене" покорил миллионы сердец в разных уголках мира, однако, прежде всего, в Украине.

Кроме того, в топ-10 попали:

  • "Барабан" — общий громкий хит от Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna.

  • "А я все плакала" — лирический трек DOROFEEVA & LEBIGA о любви, разлуке и боли.

  • "А що?" — новинка от MONATIK с философским подтекстом, побуждающая к размышлению.

  • "Lose Control" — эмоциональная баллада американского певца Teddy Swims о любви и страсти.

  • "Нагадай" — от Domiy об умении любить.

  • "Най пишуть" — еще один хит от DOROFEEVA, песня о безразличии к чужому мнению и уверенности в себе.

  • "Уночі" — романтическая баллада YAKTAK о любви и ночных мечтах.

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