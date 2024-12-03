Apple Music назвал самые популярные украинские треки 2024 года

Стриминговый сервис Apple Music опубликовал рейтинг популярнейших песен 2024 года в Украине. Он свидетельствует о том, что отечественная музыка постоянно наращивает количество слушателей.
Главные тезисы
- Рейтинг Топ-10 самых популярных украинских треков 2024 включает разнообразные жанры: от рэпа и поп-музыки до романтических баллад.
- Песня “Teresa & Maria” певиц alyona alyona и Jerry Heil завоевала первое место в списке.
- Романтическая баллада "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лица принесла исполнителям "серебро".
- Клавдия Петровна ворвалась в тройку лучших с песней "Знайди мене".
Как выглядит рейтинг Apple Music 2024
На первой строчке оказалась песня "Teresa & Maria", с которой певицы alyona alyona и Jerry Heil в этом году представили Украину и "Евровидение" и завоевали 3 место в песенном конкурсе.
"Серебро" рейтинга досталось романтической балладе "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лица.
Украинских слушателей покорили не только нежный вокал и атмосферный бит, но и глубокий смысл песни о настоящей любви.
И, конечно, в тройку лучших не могла не попасть молодая перспективная певица Klavdia Petrivna. Ее трек "Знайди мене" покорил миллионы сердец в разных уголках мира, однако, прежде всего, в Украине.
Кроме того, в топ-10 попали:
"Барабан" — общий громкий хит от Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna.
"А я все плакала" — лирический трек DOROFEEVA & LEBIGA о любви, разлуке и боли.
"А що?" — новинка от MONATIK с философским подтекстом, побуждающая к размышлению.
"Lose Control" — эмоциональная баллада американского певца Teddy Swims о любви и страсти.
"Нагадай" — от Domiy об умении любить.
"Най пишуть" — еще один хит от DOROFEEVA, песня о безразличии к чужому мнению и уверенности в себе.
"Уночі" — романтическая баллада YAKTAK о любви и ночных мечтах.
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