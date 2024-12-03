Apple Music назвал самые популярные украинские треки 2024 года

Стриминговый сервис Apple Music опубликовал рейтинг популярнейших песен 2024 года в Украине. Он свидетельствует о том, что отечественная музыка постоянно наращивает количество слушателей.

Как выглядит рейтинг Apple Music 2024

На первой строчке оказалась песня "Teresa & Maria", с которой певицы alyona alyona и Jerry Heil в этом году представили Украину и "Евровидение" и завоевали 3 место в песенном конкурсе.

Этот трек, объединяющий элементы рэпа, поп-музыки и украинского фолка, без преувеличения пел и продолжает петь весь мир. Поделиться

"Серебро" рейтинга досталось романтической балладе "Покохай мене" от Chico, Qatoshi & 100лица.

Украинских слушателей покорили не только нежный вокал и атмосферный бит, но и глубокий смысл песни о настоящей любви.

И, конечно, в тройку лучших не могла не попасть молодая перспективная певица Klavdia Petrivna. Ее трек "Знайди мене" покорил миллионы сердец в разных уголках мира, однако, прежде всего, в Украине.

Кроме того, в топ-10 попали: