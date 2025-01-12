Apple готовится удивлять мир качественными бюджетными новинками

2025 год станет особенным в истории компании Apple, ведь "яблочная" команда планирует представить не менее 8 новых недорогих устройств в течение следующих 12 месяцев.

Продукция Apple станет доступна более широкому кругу покупателей

Уже в ближайшее время в центре внимания будет iPhone SE 4, который, по предварительным данным, переймет у iPhone 14 ключевые характеристики. В первую очередь речь идет об OLED-дисплее на 6,1 дюйма.

Среди других ключевых преимуществ — процессор от iPhone 16 с поддержкой Apple Intelligenсе.

Что важно понимать, все это по привлекательной, бюджетной цене — от 499 долларов.

Более того, известно, что "яблочная" команда готовит новое поколение бюджетных Apple Watch SE, которые могут стать еще дешевле благодаря переходу от алюминиевого корпуса к пластиковому.

Согласно данным инсайдеров, в этом случае цена упадет с 249 до 199 долларов, при этом набор функций останется неизменным.

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