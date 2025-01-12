Apple готовится удивлять мир качественными бюджетными новинками

2025 год станет особенным в истории компании Apple, ведь "яблочная" команда планирует представить не менее 8 новых недорогих устройств в течение следующих 12 месяцев.
Главные тезисы
- Среди новинок следует отметить iPhone SE 4 с OLED-дисплеем на 6,1 дюйма.
- Второе поколение AirTag планируется с обновленным чипом U2.
- Командный центр для умного дома будет доступен всего за 90 долларов.
Продукция Apple станет доступна более широкому кругу покупателей
Уже в ближайшее время в центре внимания будет iPhone SE 4, который, по предварительным данным, переймет у iPhone 14 ключевые характеристики. В первую очередь речь идет об OLED-дисплее на 6,1 дюйма.
Среди других ключевых преимуществ — процессор от iPhone 16 с поддержкой Apple Intelligenсе.
Что важно понимать, все это по привлекательной, бюджетной цене — от 499 долларов.
Более того, известно, что "яблочная" команда готовит новое поколение бюджетных Apple Watch SE, которые могут стать еще дешевле благодаря переходу от алюминиевого корпуса к пластиковому.
Согласно данным инсайдеров, в этом случае цена упадет с 249 до 199 долларов, при этом набор функций останется неизменным.
На что еще стоит обратить внимание:
Apple TV 4K (четвертое поколение). Презентация этой долгожданной новинки должна состоятся до конца года. Ее первоначальная стоимость может снизиться с нынешних 129 до 99 долларов.
Airtag (второе поколение). Как утверждают инсайдеры, смарт-метка будет оснащена обновленным чипом U2, который увеличит дальность отслеживания в три раза. Также внедрят интеграцию с гарнитурой Vision Pro и встроенный динамик. Ориентировочная цена — 29 долларов.
MacBook Air M4 . В этом случае можно рассчитывать на совершенно новый процессор, 16 ГБ оперативной памяти в минимальной конфигурации, веб-камеру 12 Мп. Цена здесь также не очень сильно "кусается" — 1099 долларов.
iPad (11-го поколения) Разработчики обещают процессор A17 Pro или A18 с 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence. Что касается цены, то речь будет идти о 349 долларов.
"Командный центр" для умного дома. Здесь также достаточно преимуществ всего за 90 долларов: 7-дюймовый дисплей, динамики, камера с Face ID и датчики движения.
HomePod mini (второе поколение) . Согласно данным инсайдеров, колонка получит свой чип Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой Wi-Fi 6E, а также более качественное звучание. Стоимость ожидается на уровне 99 долларов.
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