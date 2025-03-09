Apple Music назвав найпопулярнішу пісню серед українців — відео

Стримінговий сервіс Apple Music назвав найпопулярнішу в Україні пісню за останній час. Як виявилося, наші слухач найбільше вподобали новий хіт американської співачки Леді Гаги "Abracadabra".

Трек Abracadabra Леді Гаги зміг підкорити серця українців

Варто зазначити, що на платформі функціонує музичний чарт "Топ-100 в Україні", який оновлюється кожного дня.

Туди потрапляють лише ті пісні, які найчастіше прослуховуються на сервісі.

Що важливо розуміти, з 10 пісень, які лідирують в чарті, українських всього шість. Всі інші це треки англомовних виконавців або росіян.

Тріумфатором цього рейтингу став хіт "Abracadabra" американської співачки Леді Гаги.

Попри те, що трек був представлений нещодавно — 3 лютого 2025 року — лише за місяць він підкорив серця людей з різних куточків світу.

У різний час композиція очолювала чарти також на YouTube Music та Spotify. За понад місяць на Apple Music "Abracadabra" лише раз поступалася “золотом” у рейтингу, проте згодом вона повернулася на першу щаблину.