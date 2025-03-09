Apple Music назвав найпопулярнішу пісню серед українців — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Apple Music назвав найпопулярнішу пісню серед українців — відео

Леді Гага
Джерело:  online.ua

Стримінговий сервіс Apple Music назвав найпопулярнішу в Україні пісню за останній час. Як виявилося, наші слухач найбільше вподобали новий хіт американської співачки Леді Гаги "Abracadabra".

Головні тези:

  • Пісня “Abracadabra” була представлена 3 лютого 2025 року і за місяць добилася популярності на різних музичних платформах.
  • Кліп на трек протягом уже зібрав понад 74 млн переглядів.

Трек Abracadabra Леді Гаги зміг підкорити серця українців

Варто зазначити, що на платформі функціонує музичний чарт "Топ-100 в Україні", який оновлюється кожного дня.

Туди потрапляють лише ті пісні, які найчастіше прослуховуються на сервісі.

Що важливо розуміти, з 10 пісень, які лідирують в чарті, українських всього шість. Всі інші це треки англомовних виконавців або росіян.

Тріумфатором цього рейтингу став хіт "Abracadabra" американської співачки Леді Гаги.

Попри те, що трек був представлений нещодавно — 3 лютого 2025 року — лише за місяць він підкорив серця людей з різних куточків світу.

У різний час композиція очолювала чарти також на YouTube Music та Spotify. За понад місяць на Apple Music "Abracadabra" лише раз поступалася “золотом” у рейтингу, проте згодом вона повернулася на першу щаблину.

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