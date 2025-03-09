Apple Music назвал самую популярную песню среди украинцев — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Apple Music назвал самую популярную песню среди украинцев — видео

Трек Abracadabra Леди Гаги смог покорить сердца украинцев
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Источник:  online.ua

Стриминговый сервис Apple Music назвал самую популярную в Украине песню за последнее время. Как оказалось, нашим слушателям больше всего понравились новый хит американской певицы Леди Гаги "Abracadabra".

Главные тезисы

  • Песня "Abracadabra" была представлена 3 февраля 2025 года и за месяц добилась популярности на разных музыкальных платформах.
  • Клип на трек уже собрал более 74 млн просмотров.

Трек Abracadabra Леди Гаги смог покорить сердца украинцев

Стоит отметить, что на платформе функционирует обновляющийся каждый день музыкальный чарт "Топ-100 в Украине".

Туда попадают только те песни, которые чаще всего прослушиваются на сервисе.

Что важно понимать, из 10 лидирующих в чарте песен украинских всего шесть. Все остальные это треки англоязычных исполнителей или россиян.

Триумфатором этого рейтинга стал хит "Abracadabra" американской певицы Леди Гаги.

Несмотря на то, что трек был представлен недавно — 3 февраля 2025 года — только за месяц он покорил сердца людей из разных уголков мира.

В разное время композиция возглавляла чарты также на YouTube Music и Spotify. За более месяца на Apple Music "Abracadabra" лишь раз уступала “золото” в рейтинге, однако впоследствии она вернулась на первую ступеньку.

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