Apple неочікувано змінила дату презентації iPhone 18
Джерело:  MacRumors

Як вдалося дізнатися інсайдерам, компанія Аpple врешті-решт вирішила перенести запуск базової моделі iPhone 18 на весну 2027 року. Користувачі до останнього моменту плекали надію, що це станеться восени 2026 року.

На iPhone 18 доведеться чекати ще довго

За словами анонімних джерел, це рішення компанії має на меті пролонгувати життєвий цикл iPhone 17.

Ще одна неочевидна мета полягає у скороченні витрат та покращенні конкурентної позиції Apple щодо Android-виробників.

Останні, до слова, вимушені підвищувати ціни на свої пристрої через дефіцит пам'яті.

Ще один інсайдер заявив журналістам, що компанія хоче "погіршити" характеристики iPhone 18. Таким чином він стане ближчим до середньобюджетного iPhone 18e, який також з'явиться навесні 2027 року.

Крім того стверджується, що компанія все активніше робить ставку на нові категорії пристроїв, включаючи майбутній складаний iPhone, який може зайняти ключове місце в осінній презентації.

Якщо інсайдери ЗМІ отримали правдиві дані, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Ultra увірвуться на ринок восени 2026 року, а базова версія iPhone 18, iPhone 2 Air і iPhone 17e буде представлена аж навесні 2027 року.

