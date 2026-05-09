Apple неожиданно изменила дату презентации iPhone 18

Как удалось узнать инсайдерам, компания Аpple в конце концов решила перенести запуск базовой модели iPhone 18 весной 2027 года. Пользователи до последнего момента питали надежду, что это произойдет осенью 2026 года.

iPhone 18 придется ждать еще долго

По словам анонимных источников, это решение компании должно пролонгировать жизненный цикл iPhone 17.

Еще одна неочевидная цель заключается в сокращении трат и улучшении конкурентной позиции Apple в отношении Android-производителей.

Последние, к слову, вынуждены повышать цены на свои устройства из-за дефицита памяти.

Еще один инсайдер заявил журналистам, что компания хочет "ухудшить" характеристики iPhone 18. Таким образом, он станет ближе к среднебюджетному iPhone 18e, который также появится весной 2027 года.

Кроме того, утверждается, что компания все активнее делает ставку на новые категории устройств, включая будущий складной iPhone, который может занять ключевое место в осенней презентации.

Если инсайдеры СМИ получили правдивые данные, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra ворвутся на рынок осенью 2026 года, а базовая версия iPhone 18, iPhone 2 Air и iPhone 17e будет представлена аж весной 2027 года.