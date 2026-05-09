Apple неожиданно изменила дату презентации iPhone 18

Как удалось узнать инсайдерам, компания Аpple в конце концов решила перенести запуск базовой модели iPhone 18 весной 2027 года. Пользователи до последнего момента питали надежду, что это произойдет осенью 2026 года.
Главные тезисы
- Phone 18 хотят сделать более близким к среднебюджетному iPhone 18e.
- Это позволит компании снизить производственные затраты.
iPhone 18 придется ждать еще долго
По словам анонимных источников, это решение компании должно пролонгировать жизненный цикл iPhone 17.
Еще одна неочевидная цель заключается в сокращении трат и улучшении конкурентной позиции Apple в отношении Android-производителей.
Последние, к слову, вынуждены повышать цены на свои устройства из-за дефицита памяти.
Еще один инсайдер заявил журналистам, что компания хочет "ухудшить" характеристики iPhone 18. Таким образом, он станет ближе к среднебюджетному iPhone 18e, который также появится весной 2027 года.
Если инсайдеры СМИ получили правдивые данные, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra ворвутся на рынок осенью 2026 года, а базовая версия iPhone 18, iPhone 2 Air и iPhone 17e будет представлена аж весной 2027 года.
