iPhone с голографическим дисплеем — что известно о новом прорыве Apple

По словам анонимных источников, компания Apple уже взялась за реализацию максимально амбициозного проекта — речь идет об iPhone с голографическим дисплеем: он сможет формировать объемное 3D-изображение.
Главные тезисы
- Воплощением этой идеи в жизнь Apple занимается последние 20 лет.
- Долгожданная новинка может появиться на рынке после 2030 года.
Эволюция iPhone продолжает набирать обороты
Как утверждают инсайдеры, новинка уже получила кодовое название "Spatial iPhone".
Главный козырь будущего смартфона – экран нового типа, способный создавать ощущение глубины и 3D-объектов без очков или гарнитуры.
Разработчики Apple планируют добиться эффекта, когда картинка будет восприниматься как трехмерная и менять ракурс в зависимости от того, под каким углом на нее смотрят.
Фактически речь идет о том, что экран будет создавать иллюзию объектов, выходящих за пределы дисплея, а пользователь сможет рассматривать их с разных сторон.
Анонимные источники также получили данные о том, что экран также будет поддерживать разрешение 4K для обычных 2D-заданий.
Что касается голографической глубины, то владельцы смартфона смогут включять ее при необходимости.
На реализацию всех этих замыслов команде Apple понадобится не менее 4 лет.
