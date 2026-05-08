iPhone с голографическим дисплеем — что известно о новом прорыве Apple

По словам анонимных источников, компания Apple уже взялась за реализацию максимально амбициозного проекта — речь идет об iPhone с голографическим дисплеем: он сможет формировать объемное 3D-изображение.

Эволюция iPhone продолжает набирать обороты

Как утверждают инсайдеры, новинка уже получила кодовое название "Spatial iPhone".

Главный козырь будущего смартфона – экран нового типа, способный создавать ощущение глубины и 3D-объектов без очков или гарнитуры.

Разработчики Apple планируют добиться эффекта, когда картинка будет восприниматься как трехмерная и менять ракурс в зависимости от того, под каким углом на нее смотрят.

Фактически речь идет о том, что экран будет создавать иллюзию объектов, выходящих за пределы дисплея, а пользователь сможет рассматривать их с разных сторон.

Анонимные источники также получили данные о том, что экран также будет поддерживать разрешение 4K для обычных 2D-заданий.

Что касается голографической глубины, то владельцы смартфона смогут включять ее при необходимости.

Это называют принципом Zero Clarity Loss – попыткой избежать ухудшения качества изображения, характерного для старых 3D-экранов с линзовыми решетками. Поделиться

На реализацию всех этих замыслов команде Apple понадобится не менее 4 лет.