iPhone с голографическим дисплеем — что известно о новом прорыве Apple
Категория
Технологии
Дата публикации

iPhone с голографическим дисплеем — что известно о новом прорыве Apple

Эволюция iPhone продолжает набирать обороты
Читати українською
Источник:  MacRumors

По словам анонимных источников, компания Apple уже взялась за реализацию максимально амбициозного проекта — речь идет об iPhone с голографическим дисплеем: он сможет формировать объемное 3D-изображение.

Главные тезисы

  • Воплощением этой идеи в жизнь Apple занимается последние 20 лет.
  • Долгожданная новинка может появиться на рынке после 2030 года.

Эволюция iPhone продолжает набирать обороты

Как утверждают инсайдеры, новинка уже получила кодовое название "Spatial iPhone".

Главный козырь будущего смартфона – экран нового типа, способный создавать ощущение глубины и 3D-объектов без очков или гарнитуры.

Разработчики Apple планируют добиться эффекта, когда картинка будет восприниматься как трехмерная и менять ракурс в зависимости от того, под каким углом на нее смотрят.

Фактически речь идет о том, что экран будет создавать иллюзию объектов, выходящих за пределы дисплея, а пользователь сможет рассматривать их с разных сторон.

Анонимные источники также получили данные о том, что экран также будет поддерживать разрешение 4K для обычных 2D-заданий.

Что касается голографической глубины, то владельцы смартфона смогут включять ее при необходимости.

Это называют принципом Zero Clarity Loss – попыткой избежать ухудшения качества изображения, характерного для старых 3D-экранов с линзовыми решетками.

На реализацию всех этих замыслов команде Apple понадобится не менее 4 лет.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple напомнила владельцам iPhone "правило 95%"
"Правило 95%" поможет сохранить ваш iPhone
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Действия Apple могут привести к дефициту мобильной оперативной памяти
Что известно о новом плане Apple
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple готовится покорить рынок очень дешевым компьютером Mac Neo
Мини-компьютер Mac Neo – что о нем известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?