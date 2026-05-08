iPhone з голографічним дисплеєм — що відомо про новий прорив Apple
Еволюція iPhone продовжує набирати обертів
За словами анонімних джерел, компанія Apple уже взялася за реалізацію максимально амбітного проєкту — йдеться про iPhone з голографічним дисплеєм: він зможе формувати об'ємне 3D-зображення. 

Головні тези:

  • Втіленням цієї ідеї в життя Apple займається останні 20 років.
  • Довгоочікувана новинка може з'явитися на ринку після 2030.

Як стверджують інсайдери, новинка вже отримала кодову назву "Spatial iPhone".

Головний козир майбутнього смартфона – екран нового типу, який здатний створювати відчуття глибини та 3D-об'єктів без окулярів або гарнітури.

Розробники Apple планують добитися ефекту, коли картинка буде сприйматися як тривимірна та змінюватиме ракурс залежно від того, під яким кутом на неї дивляться.

Фактично йдеться про те, що екран створюватиме ілюзію об'єктів, що виходять за межі дисплея, а користувач зможе розглядати їх з різних боків.

Анонімні джерела також отримали дані про те, що екран також підтримуватиме роздільну здатність 4K для звичайних 2D-завдань.

Що стосується голографічної глибини, то власники смартфона матимуть можливість ввімкнути за потреби.

Це називають принципом "Zero Clarity Loss" – спробою уникнути погіршення якості зображення, характерного для старих 3D-екранів з лінзовими решітками.

На реалізацію усіх цих задумів команді Apple знадобиться щонайменше 4 роки.

