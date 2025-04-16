Apple "похоронила" один зі своїх найлегендарніших iPhone
Категорія
Технології
Дата публікації

Apple "похоронила" один зі своїх найлегендарніших iPhone

Apple остаточно розпрощалася з iPhone 6s
Джерело:  MacRumors

Журналісти звернули увагу на те, що компанія Apple непублічно визнала iPhone 6s раритетним пристроєм. Врешті-решт смартфон потрапив до списку застарілих гаджетів – до них належать техніка, що була знята з продажу 5 або більше років тому.

Головні тези:

  • Apple зберегла смартфон як недорогий пристрій до 2018 року.
  • Це був перший iPhone з функцією 3D Touch.

Apple остаточно розпрощалася з iPhone 6s

Ні для кого не секрет, що iPhone 6s побачив світ ще 10 років тому.

Попри це, “яблунева команда” зберегла його як недорогий пристрій до 2018 року.

Враховуючи цей фактор, культовий смартфон лише зараз вирішили додати до списку вінтажних пристроїв.

Експерти звертають увагу на те, що фінальною актуальною версією iOS для нього була iOS 15.

iPhone 6s доволі довго сприймали як поліпшену версію iPhone 6, в якому Apple позбавилася від усіх “мінусів”, зокрема проблем з корпусом і акумулятором.

Не можна також ігнорувати той факт, що це був перший iPhone з функцією 3D Touch і остання флагманська модель з роз'ємом для навушників.

Крім iPhone, зміни торкнулися і лінійки Mac Mini. Mac mini 2018 року, останній носій чіпів Intel, тепер класифікуються як застарілий у всьому світі. Далі Apple перейшла на рішення власного виробництва.

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