Apple "похоронила" один зі своїх найлегендарніших iPhone

Журналісти звернули увагу на те, що компанія Apple непублічно визнала iPhone 6s раритетним пристроєм. Врешті-решт смартфон потрапив до списку застарілих гаджетів – до них належать техніка, що була знята з продажу 5 або більше років тому.

Apple остаточно розпрощалася з iPhone 6s

Ні для кого не секрет, що iPhone 6s побачив світ ще 10 років тому.

Попри це, “яблунева команда” зберегла його як недорогий пристрій до 2018 року.

Враховуючи цей фактор, культовий смартфон лише зараз вирішили додати до списку вінтажних пристроїв.

Експерти звертають увагу на те, що фінальною актуальною версією iOS для нього була iOS 15.

iPhone 6s доволі довго сприймали як поліпшену версію iPhone 6, в якому Apple позбавилася від усіх “мінусів”, зокрема проблем з корпусом і акумулятором.

Не можна також ігнорувати той факт, що це був перший iPhone з функцією 3D Touch і остання флагманська модель з роз'ємом для навушників.