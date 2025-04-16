Apple "похоронила" один из своих самых легендарных iPhone
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Apple "похоронила" один из своих самых легендарных iPhone

Apple окончательно распрощалась с iPhone 6s
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Источник:  MacRumors

Журналисты обратили внимание на то, что Apple непублично признала iPhone 6s раритетным устройством. В конце концов смартфон попал в список устаревших гаджетов – к ним относятся техника, снятая с продажи 5 или более лет назад.

Главные тезисы

  • Apple сохранила смартфон в качестве недорогого устройства до 2018 года.
  • Это был первый iPhone с функцией 3D Touch.

Apple окончательно распрощалась с iPhone 6s

Ни для кого не секрет, что iPhone 6s увидел свет еще 10 лет назад.

Несмотря на это, "яблучная команда" сохранила его как недорогое устройство до 2018 года.

Учитывая этот фактор, культовый смартфон только сейчас решили добавить в список винтажных устройств.

Эксперты обращают внимание на то, что финальной актуальной версией iOS для него была iOS 15.

iPhone 6s довольно долго воспринимали как улучшенную версию iPhone 6, в котором Apple избавилась от всех минусов, в том числе проблем с корпусом и аккумулятором.

Нельзя также игнорировать тот факт, что это был первый iPhone с функцией 3D Touch и последняя флагманская модель с разъемом для наушников.

Помимо iPhone, изменения коснулись и линейки Mac Mini. Mac mini 2018, последний носитель чипов Intel, теперь классифицируются как устаревший во всем мире. Дальше Apple перешла на решение собственного производства.

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