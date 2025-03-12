Тотальный редизайн. Чем Apple удивит мир в 2025 году
Категория
Технологии
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Тотальный редизайн. Чем Apple удивит мир в 2025 году

Apple не перестает удивлять своих пользователей
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Источник:  MacRumors

Инсайдеры Bloomberg узнали о том, что в этом году компания Apple радикально обновит дизайн своих операционных систем. Что важно понимать, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт за последние 12 лет.

Главные тезисы

  • iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль VisionOS с новыми интерфейсами и кнопками.
  • Презентация iOS 19 запланирована на июнь 2025 в рамках WWDC 2025.

Apple не перестает удивлять своих пользователей

По предварительным данным, iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль.

Анонимные источники утверждают, что главный ориентир — VisionOS с его "стеклянными" интерфейсами и круглыми кнопками.

Bloomberg обращает внимание на то, что "яблучная" команда не намерена объединять свои операционки в единую систему, однако настроена сделать их более похожими визуально и функционально.

Сейчас стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок различаются в macOS, iOS и visionOS, что может вызвать дискомфорт при переходе с одного устройства на другое.

Что важно понимать, презентация iOS 19 запланирована на июнь 2025 в рамках WWDC 2025, а сам апдейт будет представлен осенью.

Недавно стало известно, что все iPhone с поддержкой iOS 18 смогут обновиться до iOS 19, но возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее.

Эксперты озвучили предположение, что Apple готовит масштабный редизайн системы, чтобы таким образом отвлечь пользователей от задержки в релизе функций Apple Intelligence.

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