Тотальный редизайн. Чем Apple удивит мир в 2025 году

Инсайдеры Bloomberg узнали о том, что в этом году компания Apple радикально обновит дизайн своих операционных систем. Что важно понимать, для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт за последние 12 лет.
Главные тезисы
- iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль VisionOS с новыми интерфейсами и кнопками.
- Презентация iOS 19 запланирована на июнь 2025 в рамках WWDC 2025.
Apple не перестает удивлять своих пользователей
По предварительным данным, iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль.
Анонимные источники утверждают, что главный ориентир — VisionOS с его "стеклянными" интерфейсами и круглыми кнопками.
Bloomberg обращает внимание на то, что "яблучная" команда не намерена объединять свои операционки в единую систему, однако настроена сделать их более похожими визуально и функционально.
Что важно понимать, презентация iOS 19 запланирована на июнь 2025 в рамках WWDC 2025, а сам апдейт будет представлен осенью.
Недавно стало известно, что все iPhone с поддержкой iOS 18 смогут обновиться до iOS 19, но возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее.
Эксперты озвучили предположение, что Apple готовит масштабный редизайн системы, чтобы таким образом отвлечь пользователей от задержки в релизе функций Apple Intelligence.
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