Apple представила новый смартфон iPhone 16e — в чем его особенность

Apple представила новый смартфон

iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, в то время как у предыдущей модели SE был 4,7-дюймовый LCD. Смартфон работает на чипе А18, поддерживаемом Apple Intelligence.

В то же время, экран iPhone 16e имеет вырез для Face ID и первый фирменный 5G-модем Apple под названием C1.

iPhone 16e

Новая модель смартфона от американской компании имеет одну 48-мегапиксельную камеру, способную на 2-кратный зум "оптического" качества.

Однако устройство не имеет кнопки Camera Control, которой оснащена остальная линейка iPhone 16 2024 года. Поделиться

iPhone 16e будет доступен в белом и черном цветах с матовым покрытием со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти.