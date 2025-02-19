Apple представила новый смартфон iPhone 16e — в чем его особенность

Американская компания Apple 19 февраля представила новый смартфон, преемник iPhone SE третьего поколения — iPhone 16e, имеющий OLED-дисплей и 5G-модем.
Главные тезисы
- iPhone 16e имеет OLED-дисплей и 5G-модем.
- Устройство оснащено чипом А18 и поддержкой Apple Intelligence для высокой производительности.
- 48-мегапиксельная камера с 2-кратным оптическим зумом обеспечит качественные снимки.
Apple представила новый смартфон
iPhone 16e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, в то время как у предыдущей модели SE был 4,7-дюймовый LCD. Смартфон работает на чипе А18, поддерживаемом Apple Intelligence.
В то же время, экран iPhone 16e имеет вырез для Face ID и первый фирменный 5G-модем Apple под названием C1.
Новая модель смартфона от американской компании имеет одну 48-мегапиксельную камеру, способную на 2-кратный зум "оптического" качества.
iPhone 16e будет доступен в белом и черном цветах с матовым покрытием со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ памяти.
Заказы будут открыты с 21 февраля, в США цена смартфона стартует от 599 дол.
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