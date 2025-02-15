Инсайдер показал дизайн новых iPhone 2025 года
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Инсайдер показал дизайн новых iPhone 2025 года

Pro-модели iPhone 17 могут удивить многих
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Источник:  УНИАН

Уже в этом году Apple планирует представить следующее поколение номерных iPhone. Согласно данным инсайдера Джона Проссера, "яблочная" команда активно работает над новым дизайном iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Главные тезисы

  • iPhone может получить мощный прямоугольный блок камеры.
  • Ожидается, что ультратонкий iPhone 17 Air также получит особое расположение камер, что будет отличаться от Pro-моделей.

Pro-модели iPhone 17 могут удивить многих

Согласно данным инсайдера, впервые в своей истории iPhone получит массивный прямоугольный блок камеры.

Несмотря на это, Джон Проссер утверждает, что треугольная компоновка объективов останется.

Что касается вспышки и LiDAR, то существует большая вероятность того, что они “переедут” на правый край.

Как отмечает инсайдер, рендеры воспроизведены по данным надежных источников. Более того, информатор уверяет, что своими глазами видел устройство.

Он добавил, что новые флагманы Apple действительно будут выглядеть как-то так:

Рендер: Front Page Tech

Что важно понимать, недавно авторитетный инсайдер из Китая говорил, что прототипы iPhone 17 Pro выглядят примерно так же.

Это указывает на то, что ”яблочная” команда действительно готовит изменения в блоке камер.

iPhone 17 Air/концепт WEIS Studio

По слухам, ультратонкий iPhone 17 Air также получит похожую горизонтальную панель сзади, но всего одну камеру.

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