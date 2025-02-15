Інсайдер показав дизайн нових iPhone 2025 року

Уже цьогоріч компанія Apple планує представити наступне покоління номерних iPhone. Згідно з даними інсайдера Джона Проссера, “яблучна” команда активно працює над новим дизайном iPhone 17 Pro і 17 Pro Max.

Pro-моделі iPhone 17 можуть здивувати багатьох

Згідно з даними інсайдера, уперше у своїй історії iPhone отримає масивний прямокутний блок камери.

Попри це, Джон Проссер стверджує, що трикутне компонування об'єктивів залишиться.

Що стосується спалаху і LiDAR, то існує велика ймовірність того, що вони "поїдуть" на правий край.

Як зазначає інсайдер що рендери відтворені за даними надійних джерел. Ба більше, інформатор запевняє, що на власні очі бачив пристрій.

Він додав, що нові флагмани Apple насправді виглядатимуть якось так:

Рендер: Front Page Tech

Що важливо розуміти, нещодавно авторитетний інсайдер з Китаю, говорив, що прототипи iPhone 17 Pro виглядають приблизно так само.

Це вказує на те, що “яблучна” команда дійсно готує зміни в блоці камер.

iPhone 17 Air / концепт WEIS Studio