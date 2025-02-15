Інсайдер показав дизайн нових iPhone 2025 року
Категорія
Технології
Дата публікації

Інсайдер показав дизайн нових iPhone 2025 року

Pro-моделі iPhone 17 можуть здивувати багатьох
Джерело:  УНІАН

Уже цьогоріч компанія Apple планує представити наступне покоління номерних iPhone. Згідно з даними інсайдера Джона Проссера, “яблучна” команда активно працює над новим дизайном iPhone 17 Pro і 17 Pro Max.

Головні тези:

  • iPhone може отримати масивний прямокутний блок камери.
  • Очікується, що ультратонкий iPhone 17 Air також отримає особливе розташування камер, що відрізнятиметься від Pro-моделей.

Pro-моделі iPhone 17 можуть здивувати багатьох

Згідно з даними інсайдера, уперше у своїй історії iPhone отримає масивний прямокутний блок камери.

Попри це, Джон Проссер стверджує, що трикутне компонування об'єктивів залишиться.

Що стосується спалаху і LiDAR, то існує велика ймовірність того, що вони "поїдуть" на правий край.

Як зазначає інсайдер що рендери відтворені за даними надійних джерел. Ба більше, інформатор запевняє, що на власні очі бачив пристрій.

Він додав, що нові флагмани Apple насправді виглядатимуть якось так:

Рендер: Front Page Tech

Що важливо розуміти, нещодавно авторитетний інсайдер з Китаю, говорив, що прототипи iPhone 17 Pro виглядають приблизно так само.

Це вказує на те, що “яблучна” команда дійсно готує зміни в блоці камер.

iPhone 17 Air / концепт WEIS Studio

З чуток, ультратонкий iPhone 17 Air також отримає схожу горизонтальну панель ззаду, але всього одну камеру.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Власники iPhone почали масово скаржитися на Telegram
Власники iPhone почали масово скаржитися на Telegram
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Інсайдери розкрили цікаві факти про iPhone 17 Air
iPhone 17 Air може здивувати багатьох
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Власники iPhone з Британії подали до суду на Apple. У чому причина
Apple

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?