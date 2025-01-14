До суду у Великій Британії спрямували масштабний позов проти Apple із вимогою оштрафувати компанію на суму у 1,5 млрд фунтів (близько 1,9 млрд доларів), звинувативши у високій комісії в App Store, яка досягла 30%.

Що відомо про масштабний позов проти Apple у Великій Британії

Зазначається, що позивачем виступив викладач Королівського коледжу Лондона Рейчел Кент, на переконання якого, розмір встановленої Apple комісії в App Store порушує закони Великої Британії та ЄС щодо конкуренції.

Позов поданий від імені 19,6 млн користувачів iPhone і iPad з Великої Британії.

Автори матеріалу підкреслюють, що відповідно до законодавства Великої Британії, постраждалі користувачі автоматично стають учасниками позову, якщо окремо не заявляють про власну відмову від цього.

Apple

Представники Apple назвали позов незаконним і готові оскаржувати його у судовому порядку.

У компанії посилаються на те, що 85% застосунків в App Store безкоштовні, а переважна більшість розробників мають право на встановлення зниженої ставки у розмірі 15%.

Очікується, що судовий розгляд справи триватиме близько 7 тижнів.

Що відомо про інші штрафи, якими погрожують Apple у ЄС

У ЄС погрожують компанії штрафом у розмірі 10% від щорічної виручки, звинувачуючи компанію у незаконному порушенні правил конкуренції із використанням застосунку Apple Store.

Регулятор ЄС заявляє, що компанія забороняє розробникам вільно повідомляти своїм користувачам у додатках про альтернативні способи оплати.

Між тим гендиректор Meta Марк Цукерберг гучно заявив, що Apple цинічно використовує спадщину розробника та одного з засновників компанії Стіва Джобса.

За його словами, ключовий дохід компанії складається з "вичавлювання" користувачів, як приклад — 30% податок для розробників застосунків і необхідність докуповувати важливі аксесуари до смартфона окремо від самого iPhone.