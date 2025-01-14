В суд в Великобритании был направлен масштабный иск против Apple с требованием оштрафовать компанию на сумму в 1,5 млрд фунтов (около 1,9 млрд долларов), обвинив в высокой комиссии в App Store, которая достигла 30%.

Что известно о масштабном иске против Apple в Великобритании

Отмечается, что истцом выступил преподаватель Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент, по убеждению которого размер установленной Apple комиссии в App Store нарушает законы Великобритании и ЕС по конкуренции.

Иск подан от имени 19,6 млн пользователей iPhone и iPad из Великобритании.

Авторы материала подчеркивают, что согласно законодательству Великобритании, пострадавшие пользователи автоматически становятся участниками иска, если отдельно не заявляют о собственном отказе от этого.

Apple

Представители Apple назвали иск незаконным и готовы обжаловать его в судебном порядке.

В компании ссылаются на то, что 85% приложений в App Store бесплатны, а большинство разработчиков имеют право на установление сниженной ставки в размере 15%.

Ожидается, что судебное разбирательство будет продолжаться около 7 недель.

Что известно о других штрафах, которым грозят Apple в ЕС

В ЕС угрожают компании штрафом в размере 10% от ежегодной выручки, обвиняя компанию в незаконном нарушении правил конкуренции с использованием приложения Apple Store.

Регулятор ЕС заявляет, что компания запрещает разработчикам свободно уведомлять своих пользователей в приложениях об альтернативных способах оплаты.

Между тем, гендиректор Meta Марк Цукерберг громко заявил, что Apple цинично использует наследие разработчика и одного из основателей компании Стива Джобса.

По его словам, ключевой доход компании состоит из "выдавливания" пользователей, как пример — 30% налог для разработчиков приложений и необходимость докупать важные аксессуары к смартфону отдельно от самого iPhone.