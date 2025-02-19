Apple представила новий смартфон iPhone 16e — у чому його особливість

Американська компанія Apple 19 лютого представила новий смартфон, наступник iPhone SE третього покоління — iPhone 16e, що має OLED-дисплей і 5G-модем.
Головні тези:
- iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей та підтримку 5G-модема.
- У пристрої встановлено чип А18 з підтримкою Apple Intelligence для швидкої та продуктивної роботи.
- 48-мегапіксельна камера iPhone 16e має здатність на 2-кратний оптичний зум та інші функції для якісних знімків.
Apple представила новий смартфон
iPhone 16e має 6,1-дюймовий OLED-дисплей, тоді як у попередній моделі SE був 4,7-дюймовий LCD. Смартфон працює на чипі А18, який підтримує Apple Intelligence.
Водночас екран iPhone 16e має виріз для Face ID та перший фірмовий 5G-модем Apple під назвою C1.
Нова модель смартфона від американської компанії має одну 48-мегапіксельну камеру, що здатна на 2-кратний зум "оптичної" якості.
iPhone 16e буде доступний у білому й чорному кольорах з матовим покриттям із 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ памʼяті.
Замовлення будуть відкриті з 21 лютого, у США ціна смартфона стартує від 599 дол.
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