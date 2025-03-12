Тотальний редизайн. Чим Apple здивує світ у 2025 році

Інсайдери Bloomberg дізналися про те, що цьогоріч компані Apple радикально оновить дизайн своїх операційних систем. Що важливо розуміти, для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт за останні 12 років.

Apple не припиняє дивувати свої користувачів

За попередніми даними, iOS 19, iPadOS 19 і macOS 16 отримають єдиний візуальний стиль.

Анонімні джерела стверджують, що наразі головний орієнтир — VisionOS з його "скляним" інтерфейсами і круглими кнопками.

Bloomberg звертає увагу на те, що “яблунева” команда не має наміру об'єднувати свої операційки в єдину систему, однак налаштована зробити їх більш схожими візуально і функціонально.

Зараз стиль іконок, меню, застосунків, вікон і системних кнопок різняться в macOS, iOS і visionOS, що може викликати дискомфорт під час переходу з одного пристрою на інший. Поширити

Що важливо розуміти, презентація iOS 19 запланована на червень 2025 року в межах WWDC 2025, а сам апдейт буде представлений восени.

Нещодавно також стало відомо, що всі iPhone з підтримкою iOS 18 зможуть оновитись до iOS 19, але можливості Apple Intelligence продовжать отримувати тільки власники iPhone 15 Pro і новіше.

Експерти озвучили припущення, що Apple готує масштабний редизайн системи, щоб таким чином відволікти користувачів від затримки в релізі функцій Apple Intelligence.