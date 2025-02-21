Сериал "Разрыв" стал самым популярным в истории Apple TV+ — видео

Любители самых разных фильмов и сериалов могут найти много интересного на Apple TV+. Однако, как оказалось, больше всего всем пришелся по душе "Разрыв", рассказывающий историю Марка Скаута. Главный герой страдает от потери жены и соглашается на участие в необычном эксперименте.
Главные тезисы
- В сериале раскрывается загадочная жизнь Марка Скаута, совместно с коллегами расследующего таинственные задачи в компании, где они работают.
- Звездный актерский состав является еще одним весомым преимуществом "Разрыва".
Что важно знать о сериале "Разрыв"
Главный замысел эксперимента, в котором участвует главный герой, заключается в том, что его участники проходят процедуру хирургического разделения сознания: их рабочая и личная жизнь полностью изолированы друг от друга.
Фактически речь идет о том, что на работе они не помнят ничего из своей частной жизни, а дома — нет никаких воспоминаний о профессиональной деятельности.
Зрители снова получили возможность насладиться актерской игрой Адама Скотта, Патриции Аркетт, Джона Туртурро и Бритт Лоуэр.
“Разрыв” побил рекорд стримингового сервиса по количеству уникальных зрителей в период с 17 января по 17 февраля 2025 года — он собрал 589 миллионов минут просмотра в США.
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