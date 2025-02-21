Серіал "Розрив" став найпопулярнішим в історії Apple TV+ — відео

Поціновувачі найрізноманітніших фільмів та серіалів можуть знайти багато цікавого на Apple TV+. Однак, як виявилося, найбільше усім припав до душі "Розрив", який розповідає історію Марка Скаута. Головний герой страждає втрату дружини й погоджується на участь у незвичайному експерименті.
Головні тези:
- У серіалі розкривається загадкове життя Марка Скаута, який спільно з колегами розслідує таємничі завдання в компанії, де вони працюють.
- Зірковий акторський склад є ще однією вагомою перевагою “Розриву”.
Що важливо знати про серіал “Розрив”
Головний замисел експерименту, в якому бере участь головний герой, полягає в тому, що його учасники проходять процедуру хірургічного розділення свідомості: їхнє робоче та особисте життя повністю ізольовані одне від одного.
Фактично йдеться про те, що на роботі вони не пам’ятають нічого зі свого приватного життя, а вдома — не мають жодних спогадів про професійну діяльність.
Глядачі знову отримали можливість насолодитися акторською грою Адама Скотта, Патриції Аркетт, Джона Туртурро та Брітт Лоуер.
“Розкрив” побив рекорд стримінгового сервісу за кількістю унікальних глядачів у період з 17 січня по 17 лютого 2025 року — він зібрав 589 мільйонів хвилин перегляду в США.
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