Серіал "Розрив" став найпопулярнішим в історії Apple TV+ — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Серіал "Розрив" став найпопулярнішим в історії Apple TV+ — відео

Що важливо знати про серіал “Розрив”
Джерело:  Deadline

Поціновувачі найрізноманітніших фільмів та серіалів можуть знайти багато цікавого на Apple TV+. Однак, як виявилося, найбільше усім припав до душі "Розрив", який розповідає історію Марка Скаута. Головний герой страждає втрату дружини й погоджується на участь у незвичайному експерименті.

Головні тези:

  • У серіалі розкривається загадкове життя Марка Скаута, який спільно з колегами розслідує таємничі завдання в компанії, де вони працюють.
  • Зірковий акторський склад є ще однією вагомою перевагою “Розриву”.

Що важливо знати про серіал “Розрив”

Головний замисел експерименту, в якому бере участь головний герой, полягає в тому, що його учасники проходять процедуру хірургічного розділення свідомості: їхнє робоче та особисте життя повністю ізольовані одне від одного.

Фактично йдеться про те, що на роботі вони не пам’ятають нічого зі свого приватного життя, а вдома — не мають жодних спогадів про професійну діяльність.

Марк працює у відділі "Макродані" разом із колегами, які щодня виконують загадкові завдання, не розуміючи їхнього справжнього сенсу. Згодом вони починають підозрювати, що компанія щось приховує, і намагаються з’ясувати правду.

Глядачі знову отримали можливість насолодитися акторською грою Адама Скотта, Патриції Аркетт, Джона Туртурро та Брітт Лоуер.

“Розкрив” побив рекорд стримінгового сервісу за кількістю унікальних глядачів у період з 17 січня по 17 лютого 2025 року — він зібрав 589 мільйонів хвилин перегляду в США.

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