Apple судиться з ЄС через штраф на 500 млн євро — про що йдеться

Американська корпорація Apple подала апеляцію на рішення Європейської комісії оштрафувати її на 500 млн євро за порушення правил конкуренції ЄС для великих технологічних компаній.

Apple судиться з ЄС через штраф на 500 млн євро

Запити Комісії виходять далеко за рамки того, що вимагає закон, — сказала речниця Apple Емма Вілсон у своїй заяві.

У квітні виконавчий орган ЄС оштрафував Apple за порушення Акту цифрових ринків ЄС (DMA) щодо правил, які регулюють комунікацію розробників додатків зі своїми клієнтами.

Apple стверджує, що Комісія «вказує, як ми керуємо нашим магазином, і нав'язує бізнес-умови, які заплутують розробників і шкодять користувачам». Поширити

Апеляція зосереджена на двох ключових сферах: нібито примусовому розподілі Комісією пропозицій послуг на рівні та «незаконному» розширенні визначення в DMA «керування».

Apple стверджує, що розширене визначення поняття «керування», запропоноване виконавчою владою ЄС, тепер включає рекламні акції в додатках та альтернативні платіжні сервіси, а також вимоги щодо посилань на конкуруючі торговельні майданчики додатків, що, на думку Apple, докорінно змінює початковий намір закону.

Повідомляється, що це звернення відбулося після того, як 26 червня компанія Apple оголосила про внесення змін до правил застосунку App Store в ЄС, щоб виконати вимоги Європейської комісії.

Наразі Комісія оцінює, чи є ці зміни достатніми для виконання квітневого рішення, і може вдатися до щоденних штрафів, якщо вони будуть недостатніми.

Раніше Єврокомісія оголосила про рішення накласти значні стягнення на компанії Apple у 500 млн євро та Meta у 200 млн євро відповідно, при цьому в обох випадках компанії нестимуть покарання за порушення Акту цифрових ринків ЄС (DMA).