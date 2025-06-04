Експерти назвали найкращий iPhone за всю історію Apple

Творці популярного бенчмарка AnTuTu представили рейтинг пристроїв Apple, які на думку користувачів, є дійсно найкращими. Що важливо розуміти, у топ-10 є багато раритетних моделей iPad і iPhone.
Головні тези:
- Користувачі досі віддають перевагу компактним моделям iPhone.
- Іншим тріумфатором у рейтингу є iPad Air 4, який довів свою актуальність та потужність.
Користувачі та експерти розкрили своїх фаворитів
За словами фахівців, рейтинг очолив iPhone 12 mini, який зміг зібрати аж 95,8% схвалень.
Він став тріумфатором цього списку завдяки своїм компактних розмірам, яскравому 5,4-дюймовому OLED-екрану, потужному чипсету, якісним фотоможливостям та тривалій підтримці iOS.
Експерти звертають увагу на те, що багато користувачів досі не готові миритися з модою на "лопатофони" і тому так сильно цінують компактні смартфони.
У сучасних реаліях базовий iPhone 16 з 6,1 дюймовим екраном теж можна вважати компактом.
Варто також зазначити, що тріумфатором "народного" рейтингу Apple є iPad Air 4.
Він вирвався на ринок ще 5 років тому, але запас потужності там ще достатній, а зовні його не відрізниш від найновішого iPad Air.
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