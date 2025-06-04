Эксперты назвали лучший iPhone за всю историю Apple
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Эксперты назвали лучший iPhone за всю историю Apple

Пользователи и эксперты раскрыли своих фаворитов
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Источник:  online.ua

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu представили рейтинг устройств Apple, которые, по мнению пользователи, действительно лучшие. Что важно понимать, у топ-10 много раритетных моделей iPad и iPhone.

Главные тезисы

  • Пользователи до сих пор предпочитают компактные модели iPhone.
  • Другим триумфатором в рейтинге является iPad Air 4, доказавший свою актуальность и мощность.

Пользователи и эксперты раскрыли своих фаворитов

По словам специалистов, рейтинг возглавил iPhone 12 mini, который смог собрать 95,8% одобрений.

Он стал триумфатором этого списка благодаря своим компактным размерам, яркому 5,4-дюймовому OLED-экрану, мощному чипсету, качественным фотовозможностям и длительной поддержке iOS.

Еще один любимец пользователей — iPhone SE 2 с оценкой 94,96%. Если нужна актуальная iOS и небольшой корпус, то ничего лучше не найти.

Эксперты обращают внимание на то, что многие пользователи до сих пор не готовы мириться с модой на "лопатофоны" и потому так сильно ценят компактные смартфоны.

В современных реалиях базовый iPhone 16 с 6,1-дюймовым экраном тоже можно считать компактом.

Следует также отметить, что триумфатором "народного" рейтинга Apple является iPad Air 4.

Он вырвался на рынок еще пять лет назад, но запас мощности там еще достаточный, а снаружи его не отличишь от новейшего iPad Air.

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