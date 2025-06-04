Эксперты назвали лучший iPhone за всю историю Apple

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu представили рейтинг устройств Apple, которые, по мнению пользователи, действительно лучшие. Что важно понимать, у топ-10 много раритетных моделей iPad и iPhone.

Пользователи и эксперты раскрыли своих фаворитов

По словам специалистов, рейтинг возглавил iPhone 12 mini, который смог собрать 95,8% одобрений.

Он стал триумфатором этого списка благодаря своим компактным размерам, яркому 5,4-дюймовому OLED-экрану, мощному чипсету, качественным фотовозможностям и длительной поддержке iOS.

Еще один любимец пользователей — iPhone SE 2 с оценкой 94,96%. Если нужна актуальная iOS и небольшой корпус, то ничего лучше не найти. Поделиться

Эксперты обращают внимание на то, что многие пользователи до сих пор не готовы мириться с модой на "лопатофоны" и потому так сильно ценят компактные смартфоны.

В современных реалиях базовый iPhone 16 с 6,1-дюймовым экраном тоже можно считать компактом.

Следует также отметить, что триумфатором "народного" рейтинга Apple является iPad Air 4.