Apple судится с ЕС из-за штрафа в 500 млн евро — о чем идет речь
Категория
Экономика
Дата публикации

Apple судится с ЕС из-за штрафа в 500 млн евро — о чем идет речь

Apple
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Источник:  Politico

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Европейской комиссии оштрафовать ее на 500 млн. евро за нарушение правил конкуренции ЕС для крупных технологических компаний.

Главные тезисы

  • Apple оспаривает решение Европейской комиссии о штрафе в 500 млн евро за нарушение правил конкуренции.
  • Корпорация утверждает, что требования комиссии выходят за рамки закона и усложняют взаимоотношения с разработчиками.

Apple судится с ЕС из-за штрафа в 500 млн евро

Запросы Комиссии выходят далеко за рамки того, что требует закон, — сказала спикер Apple Эмма Уилсон в своем заявлении.

В апреле исполнительный орган ЕС оштрафовал Apple за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA) по правилам, регулирующим коммуникацию разработчиков приложений со своими клиентами.

Apple утверждает, что Комиссия «указывает, как мы управляем нашим магазином, и навязывает бизнес-условия, которые запутывают разработчиков и вредят пользователям».

Апелляция сосредоточена на двух ключевых сферах: якобы принудительном распределении Комиссией предложений услуг на уровне и «незаконном» расширении определения в DMA «управление».

Apple утверждает, что расширенное определение понятия «управление», предложенное исполнительной властью ЕС, теперь включает рекламные акции в приложениях и альтернативные платежные сервисы, а также требования по ссылкам на конкурирующие торговые площадки приложений, что, по мнению Apple, коренным образом меняет первоначальное намерение закона.

Сообщается, что это обращение после того, как 26 июня компания Apple объявила о внесении изменений в правила приложения App Store в ЕС, чтобы выполнить требования Европейской комиссии.

В настоящее время Комиссия оценивает, достаточны ли эти изменения для выполнения апрельского решения, и может прибегнуть к ежедневным штрафам, если они будут недостаточными.

Ранее Еврокомиссия объявила о решении наложить значительные взыскания на компании Apple в 500 млн евро и Meta в 200 млн евро соответственно, при этом в обоих случаях компании будут нести наказание за нарушение Акта цифровых рынков ЕС (DMA).

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