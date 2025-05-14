"Прокрутка" глазами. Apple усовершенствует очки Vision Pro

Американская технологическая компания Apple разрабатывает новую функцию для своих очков Vision Pro, которая позволит пользователям прокручивать приложения глазами.

Apple усовершенствует очки Vision Pro

По словам источников, возможность прокрутки глазами тестируется как часть visionOS 3 — будущей версии операционной системы Vision Pro.

Гарнитура Apple уже позволяет пользователям ориентироваться в программном обеспечении, глядя на объекты, а затем выбирая их движениями пальцев.

Отмечается, что сама идея новой функции состоит в том, чтобы воспользоваться имеющимся аппаратным и программным обеспечением Vision Pro для слежения за глазами, и вывести систему на новый уровень.

Apple планирует представить новую операционную систему Vision Pro на ежегодной конференции разработчиков, которая начнется 9 июня. Поделиться

На этом мероприятии компания также намерена представить серьезные обновления для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, включая изменения, которые сделают работу программного обеспечения на этих платформах более гармоничной.