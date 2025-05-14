"Прокрутка" глазами. Apple усовершенствует очки Vision Pro
Категория
Технологии
Дата публикации

"Прокрутка" глазами. Apple усовершенствует очки Vision Pro

Vision Pro
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Источник:  Bloomberg

Американская технологическая компания Apple разрабатывает новую функцию для своих очков Vision Pro, которая позволит пользователям прокручивать приложения глазами.

Главные тезисы

  • Apple разрабатывает новую функцию для своих очков Vision Pro, которая позволит прокручивать приложения глазами.
  • Новая функция тестируется как часть будущей версии операционной системы Vision Pro, что позволит улучшить пользовательский опыт.
  • Усовершенствованный Vision Pro позволит пользователям более удобно взаимодействовать с приложениями и объектами, делая работу с устройством более интуитивной.

Apple усовершенствует очки Vision Pro

По словам источников, возможность прокрутки глазами тестируется как часть visionOS 3 — будущей версии операционной системы Vision Pro.

Гарнитура Apple уже позволяет пользователям ориентироваться в программном обеспечении, глядя на объекты, а затем выбирая их движениями пальцев.

Отмечается, что сама идея новой функции состоит в том, чтобы воспользоваться имеющимся аппаратным и программным обеспечением Vision Pro для слежения за глазами, и вывести систему на новый уровень.

Apple планирует представить новую операционную систему Vision Pro на ежегодной конференции разработчиков, которая начнется 9 июня.

На этом мероприятии компания также намерена представить серьезные обновления для операционных систем iOS, iPadOS и macOS, включая изменения, которые сделают работу программного обеспечения на этих платформах более гармоничной.

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