"Прокрутка" очима. Apple вдосконалює окуляри Vision Pro
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"Прокрутка" очима. Apple вдосконалює окуляри Vision Pro

Vision Pro
Джерело:  Bloomberg

Американська технологічна компанія Apple розробляє нову функцію для своїх окулярів Vision Pro, яка дозволить користувачам прокручувати програми очима.

Головні тези:

  • Apple розробляє нову функцію для своїх окулярів Vision Pro — прокрутку програм очима.
  • Ця нова функція тестується як частина майбутньої версії операційної системи Vision Pro.
  • Удосконалений Vision Pro дозволить користувачам більш зручно інтерактивно взаємодіяти з програмами та об'єктами.

Apple вдосконалює окуляри Vision Pro

За словами джерел, можливість «прокрутки» очима тестується як частина visionOS 3 — майбутньої версії операційної системи Vision Pro.

Гарнітура Apple вже дозволяє користувачам орієнтуватися в програмному забезпеченні, дивлячись на об’єкти, а потім обираючи їх, рухами пальців.

Зазначається, що сама ідея нової функції полягає в тому, щоб скористатися наявним апаратним та програмним забезпеченням Vision Pro щодо стеження за очима, і вивести систему на новий рівень.

Apple планує представити нову операційну систему Vision Pro на щорічній конференції розробників, яка розпочнеться 9 червня.

На цьому заході компанія також має намір представити серйозні оновлення для операційних систем iOS, iPadOS і macOS, включаючи зміни, які зроблять роботу програмного забезпечення на цих платформах «більш гармонійною».

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