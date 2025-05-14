"Прокрутка" очима. Apple вдосконалює окуляри Vision Pro

Американська технологічна компанія Apple розробляє нову функцію для своїх окулярів Vision Pro, яка дозволить користувачам прокручувати програми очима.
Головні тези:
- Apple розробляє нову функцію для своїх окулярів Vision Pro — прокрутку програм очима.
- Ця нова функція тестується як частина майбутньої версії операційної системи Vision Pro.
- Удосконалений Vision Pro дозволить користувачам більш зручно інтерактивно взаємодіяти з програмами та об'єктами.
Apple вдосконалює окуляри Vision Pro
За словами джерел, можливість «прокрутки» очима тестується як частина visionOS 3 — майбутньої версії операційної системи Vision Pro.
Гарнітура Apple вже дозволяє користувачам орієнтуватися в програмному забезпеченні, дивлячись на об’єкти, а потім обираючи їх, рухами пальців.
Зазначається, що сама ідея нової функції полягає в тому, щоб скористатися наявним апаратним та програмним забезпеченням Vision Pro щодо стеження за очима, і вивести систему на новий рівень.
На цьому заході компанія також має намір представити серйозні оновлення для операційних систем iOS, iPadOS і macOS, включаючи зміни, які зроблять роботу програмного забезпечення на цих платформах «більш гармонійною».
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