"Прокрутка" очима. Apple вдосконалює окуляри Vision Pro

Американська технологічна компанія Apple розробляє нову функцію для своїх окулярів Vision Pro, яка дозволить користувачам прокручувати програми очима.

Apple вдосконалює окуляри Vision Pro

За словами джерел, можливість «прокрутки» очима тестується як частина visionOS 3 — майбутньої версії операційної системи Vision Pro.

Гарнітура Apple вже дозволяє користувачам орієнтуватися в програмному забезпеченні, дивлячись на об’єкти, а потім обираючи їх, рухами пальців.

Зазначається, що сама ідея нової функції полягає в тому, щоб скористатися наявним апаратним та програмним забезпеченням Vision Pro щодо стеження за очима, і вивести систему на новий рівень.

Apple планує представити нову операційну систему Vision Pro на щорічній конференції розробників, яка розпочнеться 9 червня. Поширити

На цьому заході компанія також має намір представити серйозні оновлення для операційних систем iOS, iPadOS і macOS, включаючи зміни, які зроблять роботу програмного забезпечення на цих платформах «більш гармонійною».